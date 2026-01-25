ЗАРЕЖДАНЕ...
|Членството на България в Съвета за мир остава за следващото Народно събрание
Преди 3 дни, когато подписа документа, Желязков заяви: "Още следващата седмица ратификационен проектозакон ще бъде внесен в Народното събрание, за да се получи одобрението и да влезе в сила това присъединяване".
Неговият външен министър в оставка Георг Георгиев обаче отхвърли тази възможност и убедено заяви, че това ще стане при следващ състав на парламента.
"Смятам, че следващото Народно събрание, със следващо мнозинство, с подновена легитимност и с евентуално следващ редовен кабинет, ще имат възможността да изберат дали да се възползват от тази възможност, която министър-председателят Желязков предостави - за участие в реконструкцията на Газа, за установяване на траен мир в един регион, за икономически ползи с възможности за транспорт и инфраструктура - заяви Георгиев пред bTV. - Докато не бъде ратифициран уставът на тази организация ние нямаме задължения за предварително изпълнение на задължения по нея."
Според Георгиев уставът на Съвета за мир по никакъв начин не противоречи на българската Конституция, нито пък на устава на ООН. Той не вижда и нищо притеснително във факта, че освен Унгария нито една друга държава от ЕС не се присъедини към организацията.
"Няма обща позиция на Европейския съюз, нито на която и да е европейска институция. Това че има изразени мнения на определени държави, не означава, че има единна европейска позиция", посочи външният министър в оставка.
"Да не забравяме, че Близкият изток и конфликтите там имат пряко отношение към сигурността на България. В момента имаме възможността да влияем на процесите в световен мащаб. България сяда на една от най-високите международни трибуни и не виждам нищо лошо в това, че правителството заяви намерение, че евентуално следващо правителство, едно евентуално бъдещо мнозинство в парламента може да прецени как да оперира с това", каза още Георг Георгиев и добави, че опозицията трябва да помни, че редица важни проекти за България зависят от САЩ - като модернизацията на армията, на енергийната структура и др.
"Всички, които безразсъдно коментират отношенията ни със САЩ, ще им припомня, че на 20 април предстои подновяването на дерогацията с "Лукойл". Модернизацията на българската армия и строителството на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй" са в пряка връзка с отношенията ни със САЩ", каза още той.
Що се отнася до тезата на опозицията, че влизането в Съвета за мир е заради вдигането на санкциите по глобалния закон "Магнитски", наложени на Делян Пеевски, Георгиев отговори: "Нима наистина някой си представя, че може с американския президент да бъде дискутирана такава тема, та и тя да бъде залог за някакво външнополитическо действие. Това не звучи сериозно."
