Често изисквани документи вече ще се проверяват служебно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:58
©
Българските граждани може скоро да спрат да се разкарват по институциите за най-често изискваните удостоверения. Промените са част от план за намаляване на административната тежест, който вече е в ход, въпреки че първоначалните срокове са изтекли. Това става ясно от последния отчет за изпълнението на мерките, приет на заседание на кабинета "Желязков“, предава сайтът Segabg.com.

Целта на реформата е бюрокрацията да се сведе до минимум чрез въвеждането на принципа "епизод от живота“. Административните действия ще бъдат структурирани около 11 ключови събития в живота на човек - от раждане и преместване, през придобиване на шофьорска книжка, покупка и продажба на МПС и имоти, до започване и закриване на бизнес и встъпване в брак.

"Гражданите често се превръщат в куриери на ведомствата, принудени да разнасят хартии от една служба до друга. Новият подход прехвърля тази работа към администрацията, която ще обменя информация служебно“, коментират от Министерството на правосъдието.

За да отпаднат повечето излишни документи, първо е извършен преглед на десетки закони, които ги изискват. Сега проектът за промени в закона за гражданската регистрация е на финалната права и предстои обществено обсъждане.

Актът за раждане вече ще се подава в електронна форма  болниците ще изпращат данните на Националната здравноосигурителна система (НЗИС), която ще ги препраща към националната база "Население“. Там ще се генерира ЕГН на новороденото и информацията ще се върне обратно до болницата. Удостоверението за раждане ще отпадне, а хартиен носител ще се предоставя само в изключителни случаи.

Подобни промени се предвиждат и за удостоверението за постоянен адрес. Информацията ще се обменя служебно между институциите чрез системата RegiX, а местните власти ще са задължени да актуализират данните в реално време.

И други често изисквани документи ще се проверяват служебно. Например удостоверенията за завършен курс при БЧК и за завършен гимназиален етап ще бъдат проверявани чрез съществуващите регистри, без да се налага физическо представяне. Предстои въвеждането на електронна карта за физическа годност на водача, която ще замени медицинското удостоверение - данните ще пристигат директно в МВР чрез НЗИС.

Според администрацията новите мерки ще спестят на гражданите време и усилия, като ще направят контактите с държавата по-бързи, по-ефективни и по-малко бюрократични.







