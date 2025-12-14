ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на Вежди Рашидов!
Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Когато е на 2-годишна възраст, заминава с родителите си за Хасково. Майка му, известната певица Кадрие Летифова, умира, когато той е в 4 клас. До седми клас учи и живее в сиропиталището в село Студен кладенец. Кандидатства в Художествената гимназия в София, но не издържа приемния изпит. Баща му го праща в Мадан в техникума по минна електромеханика. На следващата година го приемат в Художествената гимназия в София.
По случай 50-ата му годишнина, през май 2002 г., Рашидов е награден с орден "Стара планина“ от президента Георги Първанов.
През 2006 г. чества 30 години на професионалното си поприще. За това време е направил над 40 изложби в България и чужбина.
В Кърджали води листа и е мажоритарен кандидат на ПП ГЕРБ на изборите за Народно събрание, проведени на 5 юли 2009 г. Избран е за депутат в XLI народно събрание. От 27 юли 2009 г. е министър на културата.
През 2015 г. организира изложба на български тракийски съкровища в Лувъра. За разлика от всички техни гостувания по света и от обичайната международна практика, този път изложбата е платена от България, като в страната е проведена и кампания за набиране на средства за фондация "Приятели на Лувъра“. Мероприятието поражда скандал в София и заради въпроси като командировъчни на журналисти и хонорар на хорист.
През 2016 г. министър Рашидов награждава Димитър Иванов – последния началник на Шести отдел на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия, известен още под прякора "Митю Гестапото“, с почетен знак "Златен век“, категория звезда. Преди това фондацията на Димитър Иванов "Арете-Фол“ е удостоила Рашидов с почетен знак.
През 2016 г. възниква силно обществено недоволство след открито писмо на Рашидов, в което той се изказва за журналиста Георги Ангелов, че "също е на държавна ясла“. Следват искания за оставка и отказ тя да бъде подадена.
Честит 74-и рожден ден!
