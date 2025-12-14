ИЗПРАТИ НОВИНА
Честито на Вежди Рашидов!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:19Коментари (0)149
©
Веждѝ Летиф Рашѝдов е български скулптор и министър на културата в първото (2009 – 2013 г.) и второто (2014 – 2017 г.) правителство на Бойко Борисов. Народен представител в XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV и XLVIII народно събрание, което открива като най-възрастен сред избраните депутати. След като на 19 и 20 октомври 2022 г. Народното събрание не избира председател, на 21 октомври е избран за председател на Народното събрание. Член-кореспондент на Българската академия на науките (БАН) от 2004 година.

Вежди Рашидов е роден на 14 декември 1951 г. в Димитровград. Когато е на 2-годишна възраст, заминава с родителите си за Хасково. Майка му, известната певица Кадрие Летифова, умира, когато той е в 4 клас. До седми клас учи и живее в сиропиталището в село Студен кладенец. Кандидатства в Художествената гимназия в София, но не издържа приемния изпит. Баща му го праща в Мадан в техникума по минна електромеханика. На следващата година го приемат в Художествената гимназия в София.

По случай 50-ата му годишнина, през май 2002 г., Рашидов е награден с орден "Стара планина“ от президента Георги Първанов.

През 2006 г. чества 30 години на професионалното си поприще. За това време е направил над 40 изложби в България и чужбина.

В Кърджали води листа и е мажоритарен кандидат на ПП ГЕРБ на изборите за Народно събрание, проведени на 5 юли 2009 г. Избран е за депутат в XLI народно събрание. От 27 юли 2009 г. е министър на културата.

През 2015 г. организира изложба на български тракийски съкровища в Лувъра. За разлика от всички техни гостувания по света и от обичайната международна практика, този път изложбата е платена от България, като в страната е проведена и кампания за набиране на средства за фондация "Приятели на Лувъра“. Мероприятието поражда скандал в София и заради въпроси като командировъчни на журналисти и хонорар на хорист.

През 2016 г. министър Рашидов награждава Димитър Иванов – последния началник на Шести отдел на Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия, известен още под прякора "Митю Гестапото“, с почетен знак "Златен век“, категория звезда. Преди това фондацията на Димитър Иванов "Арете-Фол“ е удостоила Рашидов с почетен знак.

През 2016 г. възниква силно обществено недоволство след открито писмо на Рашидов, в което той се изказва за журналиста Георги Ангелов, че "също е на държавна ясла“. Следват искания за оставка и отказ тя да бъде подадена.

Честит 74-и рожден ден!







