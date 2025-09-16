Цените на панелките догонват новото строителство

© Пазарът на недвижими имоти продължава да е активен – сделките се увеличават не само при новото строителство, но и при панелните апартаменти, споделят брокери. Засиленото търсене води до трайно покачване на цените и на двата типа жилища.



При по-старите жилища решаващи фактори за стойността са състоянието на имота, необходимите ремонти и локацията. Апартамент, който е преминал през основен ремонт и се намира на атрактивно място, често може да се продава дори по-скъпо от новопостроено жилище.



В ценообразуването роля играят и бъдещите разходи – поддръжка на сградата, ремонти на общите части и състоянието на инсталациите.



Закупуването на апартамент в нова сграда носи сигурността, че дълго време няма да се налагат ремонти на покрив, асансьор, електрическа или водопроводна система. Освен това съседите обикновено са хора с близки финансови възможности, което улеснява събирането на средства за поддръжка на общите части.



Сред другите предимства са модерната визия, по-добрата енергийна ефективност и по-привлекателната околна среда.



Най-голямото предимство на панелните апартаменти е реалната им жилищна площ. Често обаче покупката на такъв имот е свързана с необходимост от ремонти, които увеличават крайната цена. При добра поддръжка и топлоизолация обаче панелките могат да бъдат конкурентни на новото строителство.