Днес от партия ГЕРБ изразиха безпокойство във връзка с очакваното увеличение на цената на водата с между 8% и 15%, което естествено провокира обществен интерес, тъй като това е едно от разходните пера в домакинствата.В условията на инфлационен натиск и растящи разходи за живот всяка промяна в цената на водоснабдяването се следи внимателно от потребителите. Следи ги и. Преди да се опитаме да ви помогнем да сметнете евентуалния си нов разход, ще обясним следното:Цената на водата в България не е единна величина, а се определя на база решенията на отделните местни ВиК оператори. Поради тази причина стойностите на услугата се различават в рамките на всички 28 области, тъй като разходите за поддръжка на инфраструктурата, инвестициите в мрежата и регионалните особености влияят върху крайната тарифа. КЕВР взима крайните решения, но разликите в цената за кубик за отдели региони са понякога двойни.се обърна към статистиката. Последната, публично достъпна такава за потреблението на питейна вода от домакинствата е от 2024 година.Анализът на данните показва, че средното дневно потребление на вода в страната е около 110 литра на човек. Въпреки това между отделните области се наблюдават съществени различия.Област/149 литра средно на човек/ се откроява като лидер по потребление на питейна вода, като тенденцията вероятно е свързана както с климатичните особености на региона, така и с по-широкото използване на вода за битови дейности като по-често къпане или поливане на зелени площи.По-високи от средните стойности се наблюдават и в област/129 литра средно на човек/, където урбанизацията, по-интензивният ритъм на живот и структурата на жилищния фонд създават предпоставки за по-голямо потребление на вода на човек. В големите морски градове като/ 112, 117 литра средно на човек/ консумацията също остава относително висока, което може да се свърже както с климатичните условия, така и със сезонното натоварване на инфраструктурата и туристическата активност.Областите/ 104, 112, и 97 литра средно на човек/ се позиционират около средните за страната нива на потребление. Това отразява по-умерени битови модели и по-балансирано използване на водния ресурс, без резки пикове в дневната консумация.Разликите в потреблението между регионите могат да бъдат обяснени с комбинация от фактори. По-високите температури в някои райони стимулират по-честото използване на вода за охлаждане и лична хигиена. В същото време наличието на дворни пространства и поливането с питейна вода, няма как да ен ви чукне по сметката.Едно е ясно, увеличаването на цената на водата ще има осезаемо отражение върху месечните разходи на домакинствата, независимо от навиците ни.