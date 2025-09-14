ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бърдаров: Без социална инфраструктура, няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места
Бърдаров акцентира върху един от най-болезнените аспекти на тази криза – закриването на училища.
"Ако няма социална инфраструктура – детска градина, училище – няма как млади семейства да се заселват в по-малките населени места“, отбеляза той.
Писателят говори и за децата, които според него израстват в напълно различна среда от това, което познава неговото поколение.
"Те не са по-лоши. Просто са различни – и това е нормално “, сподели той с усмивка.
Бърдаров разказа и за вълнуваща среща на "Алея на книгата" – млада двойка му споделила, че се е влюбила благодарение на един от неговите романи, а следващия месец им предстои сватба.
По повод новата си книга – "Адажио за Мария“, която е сред най-продаваните заглавия за месец август, Бърдаров разкри, че сюжетът е силно личен и вдъхновен от историята на собствения му род.
"Това е история, която ме докосва силно емоционално. Отдавна живее в мен и дойде времето да я разкажа“, призна той.
На финала той подчерта, че най-трудното в писането остава любовта – особено онази, която е невъзможна или преминава през сериозни изпитания.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кръстовден - небето се отваря, желанията се сбъдват
07:42 / 14.09.2025
Илиян Василев: Нула шанс да го сломят!
23:06 / 13.09.2025
Финансов консултант: Българите купуват имот, просто за да си спас...
21:53 / 13.09.2025
Адвокатката на Коцев: Това е напълно незаконно!
19:46 / 13.09.2025
Костадинов: Качваме се на Титаник!
18:44 / 13.09.2025
Вижте времето до края на другата седмица
18:43 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS