ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Български войници заминават на мисия на НАТО в Косово
"Част от вас са били на мисия. Не се предоверявайте на мисълта: "Бил съм там, правил съм го“. Мисия с мисия не си приличат, дори ден с ден не са еднакви. Обстановката в Косово се променя бързо, понякога в рамките на часове. Бъдете готови да реагирате адекватно. Спазвайте стандартните процедури и заповедите на вашите командири“, обърна се генерал-лейтенант Попов към военнослужещите.
Военното формирование от Въоръжените сили на Република България в състава на регионално командване "Запад“ в стабилизиращите сили на НАТО в Косово включва 97 военнослужещи, от които 90 мъже и 7 жени. Контингентът ще изпълнява задачи в силите на Алианса в Косово до февруари 2026 г.
Контингентът се води от подполковник Иван Комитов, който ще изпълнява и длъжността началник щаб на регионално командване "Запад“ в стабилизиращите сили на НАТО в Косово.
Основната част от военното формирование е сформирана от 29-и механизиран батальон от състава на 5-о бригадно командване - Плевен, допопълнен с военнослужещи от 61-ва механизирана бригада - Карлово, 4 артилерийски полк - Асеновград, военнослужещи от Съвместното командване на силите, Военно медицинска академия и Военна полиция - Варна.
"Днес изпращаме контингент за участие в състава на стабилизиращите сили на НАТО в Косово, формиран и подготвен именно от 29-и механизиран батальон. Лятото е горещо за батальона в пряк и преносен смисъл. Горещо е и за стотиците военнослужещи от Българската армия, които участват в гасенето на пожари в цялата страна“, подчерта заместник-началникът на отбраната.
Той изтъкна също, че преди броени месеци 29-и механизиран батальон е предал щафетата на 4-ти механизиран батальон като част от Многонационалната бойна група на Алианса на наша територия с рамкова държава Италия.
"За демонстрирания професионализъм личният състав на двете военни формирования получи висока оценка от командването на многонационалната бойна група. Двата батальона от 5-то бригадно командване повишиха оперативната си съвместимост и допринесоха за нарастването на отбранителния потенциал на Югоизточния фланг на НАТО“, отбеляза генерал-лейтенант Попов.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
КРС с важен апел към местната власт във връзка с пожарите в стран...
17:30 / 07.08.2025
Без камиони по част от АМ "Тракия" в петък и неделя до края на ав...
17:07 / 07.08.2025
Прокуратурата се зае с убийството на кап. Марин Маринов
17:06 / 07.08.2025
Експерт: Възможно е недобросъвестни кредитори да търсят клиенти п...
15:57 / 07.08.2025
Икономист: Предстои ценови шок заради глупостта на държавата
15:44 / 07.08.2025
Вече няма да можем сами да проверяваме чужди имоти, искат промяна...
15:25 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS