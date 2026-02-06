ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българска фондова борса регистрира засилен инвеститорски интерес
Месец януари завърши с оборот от над 45 млн. евро и ръст от 2.6 пъти спрямо 2025 г., като първият пълен месец в новата валутна среда донесе оживление на пазара. Броят сделки нарасна до 16 442 или 2.8 пъти увеличение на годишна база. Бързата преоценка на водещи публични компании ускори интереса на инвеститорите и доведе до поредица от силни търговски дни през първата половина на месеца. След средата на месеца активността се нормализира, запазвайки ниво над средното от началото на 2025 г.
Новите инвеститори през януари се увеличиха с 30%, спрямо същия период от миналата година. Над 90% са местни физически лица. Чуждестранните инвеститори също сигнализират интерес, с 64% ръст на новите участници. Местните инвеститори, основно индивидуални, реализират около 80% от оборота.
"Подобна динамика трудно може да се поддържа с лавинообразни темпове. По-важното е, че наблюдаваме не еднократен ефект, а резултат от дългосрочни процеси – технологична готовност, модернизирана пазарна инфраструктура и натрупани очаквания около Еврозоната. Истинската задача пред нас е да превърнем този първоначален импулс в устойчива тенденция“, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българската фондова борса.
Пазарното представяне също привлече внимание. SOFIX нарасна с почти 19% и се нареди сред най-добре представящите се индекси в света за месеца. Ръстът беше подкрепен от компании, водени основно от банковия, технологичния и холдинговия сектор – сегменти, чувствителни към намаления валутен риск и подобрените финансови условия.
Сравнението с Хърватия показва, че ефектът от въвеждането на еврото се развива постепенно. Докато в Хърватска активността се засилва поосезаемо едва след първата година, България стартира с по-силен начален импулс.
