В рамките на визитата на българската делегация в Киев, водена от министър-председателя Андрей Гюров, министърът на външните работи Надежда Нейнски посети разрушен 9-етажен жилищен блок в Святошинския район, пострадал при военни действия.
Атаката е станала на 31.07.2025 г. При нея са загинали около 30 живущи, сред тях и 5 деца, съобщиха от правителствената пресслужба.
Българската страна изрази солидарност с украинския народ и съпричастност към семействата на пострадалите и загиналите.
Артем Рибченко, заместник-министър на гражданското и териториалното развитие, разказа на премиера Гюров, че във въпросната вечер жителите са се скрили в бомбоубежището заради сигнал за въздушна тревога. След като тревогата е преминала са излезли от скривалището и сградата е била поразена.
