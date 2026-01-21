ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
България влиза като инвеститор в търсенето на нефт и газ в Черно море
Автор: Теодора Патронова 16:09Коментари (0)226
©
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на подземни богатства. Развиваме потенциала на добивната индустрия с целенасочени намерения, за да може държавата наистина да има онази конкурентоспособност, чийто потенциал съществува, но до този момент не беше ефективно използван. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на церемонията за подписване на споразумение за участие на БЕХ ЕАД в проучването на нефт и газ в блок "Хан Аспарух“ в Черно море. В присъствието на премиера Желязков и на министъра на енергетиката Жечо Станков, "Български енергиен холдинг“ ЕАД, "ОМВ Офшор България“ и "Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ сключиха споразумение, въз основа на което БЕХ ще придобие 10% от правата за проучване на нефт и природен газ в блок "1-21 Хан Аспарух“.

"Българската държава вече е в нова роля в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море - не участник в регулацията и в контрола, а като инвеститор. "За нас това участие е нов прочит за инвестиционния потенциал и инвестиционните намерения на държавата като активен участник в икономическите процеси“, подчерта Желязков. Той акцентира на това, че потенциалът, който държавата носи чрез своите структури и търговски субекти насърчава участието й в активните дейности, които могат да донесат много голяма добавена стойност на направените инвестиции.

Министър Станков обяви, че след решение на Министерския съвет БЕХ ще участва с 10% дял в консорциума с ОМВ и "Нюмед“ за проучване на дълбоководната зона на Черно море, като това е първото участие на българска компания в подобен проект. По думите на енергийния министър преговорният екип е извървял девет месеца в преговори, на моменти с градивна дискусия, на моменти със затруднения, но процесът е приключил успешно и вече всички документи са подписани. “Българската държава ще получава до 30% такси, а БЕХ – 10% от бъдещите приходи, което е стратегическа стъпка за енергийната сигурност на страната и за осигуряване на собствен, конкурентен по цена природен газ за българските граждани", каза още министър Станков.

Премиерът благодари на "ОМВ Офшор България“ и на "Нюмед Енерджи Балкан Лимитид“ за това, че разглеждат българската държава като равноправен търговски партньор. "Сигурен съм, че възможностите рано или късно българският пазар да бъде задоволяван от собствено производство ще допринесат за една много по голяма енергийна и суровинна независимост на страната, за да се превърнем в стратегически център на Югоизточна Европа“, допълни премиерът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
БНБ каза за фалшивите евробанкноти
17:02 / 21.01.2026
Грип при бременни жени – рискове и превенция
16:09 / 21.01.2026
Кирил Петков публично защити Лена Бориславова
16:08 / 21.01.2026
Бориславова: Активно работя по два нови проекта, с които ще се из...
14:13 / 21.01.2026
Вдигнаха заплатите в бюджетната сфера със задна дата
14:26 / 21.01.2026
КС ще гледа оставката на Румен Радев в петък
13:21 / 21.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
bTV обяви ново назначение
bTV обяви ново назначение
14:31 / 19.01.2026
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
Днес Калина Сакскобургготска стана на 54
20:34 / 19.01.2026
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
08:42 / 19.01.2026
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
Експерт: Никъде в ЕС, освен в Румъния, няма вариант на регулиране на надценки по цялата верига
12:48 / 20.01.2026
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
Бизнесмени: Има реална опасност от изтегляне на продукти от пазара и свиване на българското производство
10:48 / 19.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лека атлетика - подготовка и състезания
Грипна вълна 2025/2026 година
51-ото Народно събрание
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: