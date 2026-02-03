България иска Розовата долина в списъка на ЮНЕСКО

© Министерство на туризма заяви подкрепата си за усилията Розовата долина да бъде разпозната като пример за съхранено земеделско и културно наследство със световно значение. Това стана по време на дискусионна среща между всички заинтересовани страни в Казанлък, организирана от Министерство на земеделието и храните и БНА "Етерични масла, парфюмерия и козметика“, в партньорство с Общината.



Участниците се обединиха около идеята, че социалните практики, свързани с отглеждането и преработката на маслодайната роза, имат потенциал да бъдат предложени и за вписване в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и за кандидатстване с досие на Розовата долина по програма GIAHS.



Кметът на община Казанлък, Галина Стоянова подчерта важността на институционалната подкрепа от страна на Министерство на туризма и Министерство на земеделието за инициативата и по този начин за утвърждаването на международния образ на страната.



Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош заяви: "Българската роза е повече от символ – днес тя олицетворява връзката между българските традиции, поминък и култура. Необходимо е да обединим усилия, за да осигурим още една възможност за туристическа дестинация България да представи пред света своето неповторимо културно богатство, подавайки кандидатурата за вписване на социалните практики, свързани с розата, в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Министерството на туризма ще продължи да подкрепя работата на всички с



цел нашето нематериално културно наследство от Розовата долина да заеме своето заслужено място сред международно разпознаваемите културни и земеделски региони.“



По време на дискусията бяха очертани конкретни стъпки за регионално и международно сътрудничество, насочени към по-доброто съхраняване на традициите и повишаване на глобалната разпознаваемост на Розовата долина, нейните продукти и културна стойност.