|България иска Розовата долина в списъка на ЮНЕСКО
Участниците се обединиха около идеята, че социалните практики, свързани с отглеждането и преработката на маслодайната роза, имат потенциал да бъдат предложени и за вписване в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО и за кандидатстване с досие на Розовата долина по програма GIAHS.
Кметът на община Казанлък, Галина Стоянова подчерта важността на институционалната подкрепа от страна на Министерство на туризма и Министерство на земеделието за инициативата и по този начин за утвърждаването на международния образ на страната.
Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош заяви: "Българската роза е повече от символ – днес тя олицетворява връзката между българските традиции, поминък и култура. Необходимо е да обединим усилия, за да осигурим още една възможност за туристическа дестинация България да представи пред света своето неповторимо културно богатство, подавайки кандидатурата за вписване на социалните практики, свързани с розата, в списъка на нематериалното културно наследство на човечеството на ЮНЕСКО. Министерството на туризма ще продължи да подкрепя работата на всички с
цел нашето нематериално културно наследство от Розовата долина да заеме своето заслужено място сред международно разпознаваемите културни и земеделски региони.“
По време на дискусията бяха очертани конкретни стъпки за регионално и международно сътрудничество, насочени към по-доброто съхраняване на традициите и повишаване на глобалната разпознаваемост на Розовата долина, нейните продукти и културна стойност.
