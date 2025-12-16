ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
България и още седем страни от източния фланг на ЕС: Русия е основната заплаха за мира в евроатлантическия регион
Автор: Борислава Благоева 17:38Коментари (0)103
©
След края на срещата на върха в Хелзинки, лидерите на България, Швеция, Финландия, Полша, Естония, Латвия, Литва и Румъния единодушно заявиха, че Русия представлява основната заплаха за сигурността, мира и стабилността в евроатлантическия регион, предава Reuters.

''Русия е най-значителната, пряка и дългосрочна заплаха за сигурността, мира и стабилността в евроатлантическата зона, заявиха лидерите в съвместно изявление във вторник, 16 декември.

Държавите членки на ЕС по Източния фланг задълбочаваме сътрудничеството си в настоящия ключов момент за европейската сигурност. Заявяваме своята решимост и непоколебимост за взаимодействие, така че да бъде повишена готовността за отбрана на източните граници на Съюза. 

Това заяви министър-председателят Росен Желязков в Хелзинки, който участва в първата среща на върха на Източния фланг. 

Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. По думите му заедно с други основни проекти тя дава възможност способностите за отбрана да бъдат значително подобрени в три направления - координация, капацитет и технологично обновление и способности.

''Ние участваме и по програмата SAFE с конкретни проекти в отделните домейни, които представляват интерес за България, която трябва да защитава своите граници, особено тези, свързани с Черно море'', отбеляза Желязков. 

Министър-председателят изтъкна и значението на свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море.

"Заявихме нашето участие и нашите възможности, както и намеренията ни за разширяване на тези капацитети“, добави още Желязков.

По-рано ръководителят на дипломацията на Европейския съюз Кая Калас обяви, че ЕС е похарчил рекордните 27 милиарда евро за военна помощ за Украйна от началото на тази година.


Още по темата: общо новини по темата: 2
28.07.2025 Русия включи Денков, Тагарев и Главчев в ''черен списък"
27.05.2025 Тръмп: Путин "си играе с огъня"






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Изпълнителното бюро на БСП подава оставка, без Зафиров
16:55 / 16.12.2025
Преобразяват култово място от времето на социализма
15:27 / 16.12.2025
Опасност на пазара в Одрин, причината - българи
15:34 / 16.12.2025
Работник загина при срутване на подпорна стена на строеж
14:08 / 16.12.2025
По сръбска телевизия: Бойко Борисов е "шоп" по националност
12:44 / 16.12.2025
Необосновано високи цени в 65 магазина установиха проверки на НАП...
13:01 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едно от най-малките села в България е с трима жители
Едно от най-малките села в България е с трима жители
09:50 / 14.12.2025
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
Ана Кнежевич: Цените полудяха и хората проклеха еврото
09:29 / 14.12.2025
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
Специалист: От 30 г. се занимавам с недвижими имоти, през 25 от тях се говори за "балон" на цените
09:36 / 14.12.2025
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
Едно от най-посещаваните места в Пловдив, което не е нито ресторант, нито чалготека
10:15 / 14.12.2025
"Лидл България" обяви работното време по празниците
"Лидл България" обяви работното време по празниците
16:21 / 14.12.2025
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
Конфликт заплашва да разруши болница "Селена"
11:27 / 15.12.2025
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
Разликата във възрастта им – повече от десет години, но с нетърпение очакват първата си рожба
12:15 / 15.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Електронното записване в детските градини
Тенис от Пловдив и региона
Масова стрелба на плаж в Австралия
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: