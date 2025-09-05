ЗАРЕЖДАНЕ...
|България и НАТО ще проведат едно от най-мащабните и комплексни учения
Официалната церемония по откриване ще се състои на 8 септември (понеделник) от 09:30 до 11:30 ч. на летище Ерден, където ще бъде разположен базовият лагер на участниците в учението.
“BULGARIA 2025" се организира съвместно от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Евро-атлантическия координационен център за реагиране при бедствия (EADRCC) на НАТО и Центърът за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО в България за управление на кризи и реагиране на бедствия (CMDR COE).
Участие ще вземат около 1200 представители от над 40 държави и организации.
Учението ще бъде насочено към реагиране при природни и промишлени бедствия, хибридни заплахи, сложни извънредни ситуации и тестване на процедури, свързани с логистичната подкрепа от страната, приемаща международна помощ. То ще събере съюзници и партньори, както и други международни организации.
Целта е да се изгради устойчивост, както на силите за реагиране, така и на обществото като цяло. Учението ще позволи служители от различни държави да тренират заедно в условия, максимално близки до реалните, както и ще насърчи гражданско-военното сътрудничеството в отговор на предизвикателствата, включително изменението на климата.
