ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
България допусна до пазара си на труда над 27 000 чужди работници от 77 държави извън ЕС
Автор: Десислава Томева 11:06Коментари (0)284
©
Общо 87 460 души са започнали работа със съдействието на бюрата по труда през първите шест месеца на 2025 г. Активната подкрепа чрез програми, мерки и проекти, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд+, както и посредническата дейност на Агенцията по заетостта, изиграват съществена роля за това повече безработни лица да бъдат включени в заетост. Това сочат данните от Отчета за изпълнението на Плана за действие на Агенцията за първото полугодие на 2025 г.

Средномесечното равнище на регистрираната безработица за шестмесечието е 5,36%. За сравнение, през същия период на миналата година нивото ѝ е било 5,7%. Успоредно с това се отчита и значителен ръст в броя на активираните лица – над 34 500 души – с близо 8000 повече спрямо година по-рано. Положителна тенденция се наблюдава и при броя на обявените свободни работни места. Те надхвърлят 88 400 за шестмесечието, което представлява ръст от 16,2% спрямо същия период на предходната година.

Агенцията по заетостта отчита сериозен напредък и в областта на обученията за възрастни. През първата половина на 2025 г. в различни курсове и форми на обучение са включени над 84 800 безработни и заети, което е близо четири пъти повече спрямо същия период на миналата година. В индивидуално професионално ориентиране са включени 128 064 души, което е ръст с 15,2% в сравнение с първото полугодие на 2024 г.

За преодоляване на преградите пред заетостта на търсещите работа важна роля изиграват 88-те трудови борси, проведени в страната през изминалите шест месеца. В тях са участвали 10 996 души и 967 работодатели, които са обявили общо 7 821 работни места. В същото време са организирани и 686 Дни на работодателя за насърчаване на бизнеса да обявява нови работни места и да наема безработни на първичния пазар.

През първото полугодие Агенцията по заетостта е допуснала до българския пазар на труда 27 109 граждани от 77 държави, извън ЕС, по всички процедури, свързани със заетостта на чужденци. Това представлява 78% от общо устроените чужди граждани на работа в България за цялата 2024 г., когато техният брой е бил 34 720.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:08 / 16.09.2025
КНСБ: Има скандални разлики между цените - 30% при киселото мляко...
10:05 / 16.09.2025
Цените в България са по-високи от държави, които имат значително ...
09:38 / 16.09.2025
Проф. Александрова: При застудяване броят на заразените с COVID щ...
09:40 / 16.09.2025
България арестува руски собственик на кораб?
09:41 / 16.09.2025
Цените на панелките догонват новото строителство
09:08 / 16.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
14:10 / 14.09.2025
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
Обяви за работа: 3500 лева заплата за готвач, учител-2000 лв., охрана - 1800 лв., касиер - 1500 лв.
11:31 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
Туристка: Никога не бих препоръчала това място в Гърция за семейства с деца
12:42 / 14.09.2025
Местим стрелките с един час назад
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
България в еврозоната
Грипна епидемия обхвана страната
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: