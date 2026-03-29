Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:49 / 29.03.2026 08:49 / 29.03.2026

Всяка седмица десетки автобуси с български туристи се отправят към Северна Гърция – не само с цел разходка и туризъм, но и за да напазаруват хранителни продукти на по-изгодни цени. Оказва се, че през последните години редица стоки в южната ни съседка са между 10% и 30% по-евтини в сравнение с България.



Туризъм и пазаруване в едно



Все по-често българите съчетават екскурзиите с практична цел – пазаруване. Посещенията обикновено включват разглеждане на местни забележителности, последвано от покупки на хранителни продукти, козметика и препарати.



"Ходихме в Нигрита, посетихме храм "Свети Георги“, след което отидохме на пазар в Серес. Смятаме да си купим маслини, зехтин и млечни продукти“, разказва туристката Мая Достумска.



Осезаеми ценови разлики



По думите на пътуващите, разликите в цените са съществени. Зехтинът, например, може да струва около 8 евро за литър в Гърция, докато в България цените достигат 12–16 евро.



Някои основни продукти също са по-достъпни: Кашкавал – около 12 евро/кг; Сирене фета – около 11 евро/кг; Домати – около 3,50 евро/кг; Краставици – около 0,80 евро/кг



При перилните и почистващи препарати също се наблюдават до 30% по-ниски цени.



"Крайната сметка показва разлика от 10 до 30% в полза на гръцките продукти“, обобщава Биляна Славчева.



Все пак има и изключения - яйцата, например, в някои случаи се оказват по-скъпи в Гърция.



Освен по-ниските цени, много българи посочват и по-високото качество като водещ фактор при избора им.



"Може да не са винаги по-евтини, но са по-качествени“, споделя Ваня Соколова.



Други обаче подчертават, че и българските продукти не отстъпват: "И у нас има много добра стока“, допълва Росица Радкова.



Пазаруването не се ограничава само до пакетирани храни. Българите проявяват интерес и към месните продукти. Според местни търговци, свинското месо струва около 7 евро за килограм, а агнешкото се очаква да се появи на пазара малко преди Великден.



Освен това туристите често се възползват и от местната кухня. По думите на екскурзоводи, групи от 3 до 5 души могат да се нахранят в таверна за около 30–50 евро.



Любопитен факт е, че преди две десетилетия ситуацията е била обратната – гърците са пътували до България за по-евтини покупки. Днес ролите са разменени.



Разликите не са само в цените. От 1 април минималната заплата в Гърция ще достигне 920 евро приблизително с 300 евро повече от тази в България. Това допълнително увеличава разликата в покупателната способност.



Гръцките търговци посрещат българските клиенти с отворени обятия. Те отчитат значителен принос към местната икономика, особено в граничните райони.



"Радваме се, че българите идват. Това подкрепя пазара ни и показва, че сме близки народи“, споделя местен жител.