Брокер: 17 000 жилища в шестия по големина град в България нито се ползват, нито се отдават под наем
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:10
©
Собственикът на агенция за недвижими имоти "Олимпия" и общински съветник от ГЕРБ Иван Иванов заяви, че продава 12 завода в Русе заради влошената икономическа ситуация в региона, предава местната медия.

"Бизнесът е зле, продавам 12 завода. Някои от тях са още действащи, така че не мога да споделя имена", сподели той пред местна медия.

Според Иванов новите инвеститори са изчезнали от региона, а собствениците на предприятия търсят начин да се освободят от активите си. "Повече от година не съм имал запитвания от нови инвеститори, които искат да започват някакво производство в Русе", призна той.

Брокерът на недвижими имоти предлага за продажба голям парцел в Индустриалния парк, както и множество други имоти, но кандидати за тях няма. Освен заводите, той разпродава и други бизнес активи в региона.

Основната причина за кризата според Иванов е острият недостиг на работна ръка, който се превръща във все по-сериозен проблем при намаляващото население в региона. "По-малкото хора в града и региона означават по-малко купувачи на потребителски стоки, по-малки обороти за търговците и свиване на приходите и печалбите", обясни той.

Проблемът с липсата на квалифицирани кадри засяга не само Русе, но и цяла България. Според проучвания близо половината от фирмите в страната посочват трудното намиране на качествена работна ръка като основна пречка за развитието си.

Иван Иванов не е оптимист и за пазара на недвижими имоти, въпреки рекордните цени. По негови данни в Русе има над 17 000 апартамента, които стоят празни и необитаеми. Собствениците им нито ги ползват, нито успяват да ги отдават под наем.

"В резултат те не получават доход от тях, а напротив - харчат за поддръжката им и за данъци", посочи собственикът на агенция "Олимпия". Това създава парадоксална ситуация - цените растат, но търсенето намалява заради свиването на населението и икономическата несигурност.








