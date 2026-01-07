ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Боже, пази България": Какво се крие зад фразата на монетата от 2 евро?
Текстът "Боже, пази България" се появява за първи път на сребърните монети от 1, 2 и 5 лева след Освобождението. Лозунгът е бил символ на надежда Отечеството да бъде запазено.
Фразата е изречена и от Княз Александър I Батенберг при абдикацията му. Именно защитата на българските интереси и прекъсването на дипломатическите отношения с Русия, водят до напускането му на престола. Група русофилски настроени офицери, несъгласни с политиката на Батенберг, организират преврат, известен като деветоавгустовски. На 26 август князът напуска България с параход от Лом. Преди да се качи той изрича знаменателната си фраза: "Боже, пази България“. По този начин той засвидетелства предаността си към страната ни. Думите са изписани и на стената на гробницата му в София.
Още от 2013 година на евробанкнотите има българска следа. Серията "Европа" за първи път включва изписването на "евро“ и ЕЦБ на кирилица. На банкнотите думата "евро“ е изписана на три езика на централна позиция - на латински, гръцки и български.
Всичко това показва уважението на ЕС към историята ни като част от тази на Европа. Това е достойното ни присъствие като европейци. И макар вече официалната ни валута да е евро, то гордо носи светли моменти от историята ни с изображенията върху монетите и банкнотите.
