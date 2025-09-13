ИЗПРАТИ НОВИНА
Борисов с остра критика към МВР и Любен Дилов
Автор: Елиза Дечева 10:56
Сутринта ми прочетоха какво е написал Любен Дилов. Той има много остър, сатиричен и хаплив език, но много пъти ни е радвал и учудвал с постовете си.

Той е много умен, но този пост, който е пуснал, аз го осъждам, и се надявам да не го мисли. Това каза от Кюстендил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във връзка с публикацията на Дилов, в която той изразява мнение, че иска "правото на полицаите да бият да се върне".

"Аз съм предлагал винаги министрите на вътрешните работи да са по възможност най-дипломатичните - от Румяна Бъчварова до Даниел Митов", обясни той, допълвайки, че полицията трябва да има своята превенция и уважение.

"Тя с бой не се изгражда. На всяко действие има отговор и противодействие", посочи Борисов. 

"Грешката в Русе е, че МВР избърза. Трябваше да говори, когато имаме всички факти и обстоятелства, но понеже сутринта говори областният управител и след това и кметът. И всеки разказа своята версия. В това намирам първоначалната грешка", каза лидерът на ГЕРБ. 

Борисов обясни, че превенцията на МВР е нейната сила, а не боят.


