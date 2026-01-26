ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Борисов в прегръдка с конгресмен: САЩ са наш доверен съюзник!
"Обсъдихме възможностите за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството с акцент върху сигурността, отбраната, енергетиката и изкуствения интелект. Потвърдена бе нашата политическа воля за засилване на диалога с американския Конгрес и за издигането на стратегическото сътрудничество на още по-високо ниво.
Третата сесия на Стратегическия диалог между България и САЩ, проведена в София на 9 декември 2025 г., отчете значителен напредък в области като енергийната диверсификация, отбраната, сигурността, търговията и инвестициите, компютърните технологии и изкуствения интелект. Този формат се утвърди като основен механизъм за координация и постигане на конкретни резултати в полза на нашите две държави", написа Борисов в пост във Facebook.
"От особено значение е сферата на енергийната сигурност и диверсификацията. България работи активно за намаляване на зависимостта от един източник и за утвърждаването си като надежден енергиен партньор в Югоизточна Европа. Пускането в експлоатация на LNG терминала в Александруполис и напредъкът по Вертикалния газов коридор създават реални възможности за доставки, включително на втечнен природен газ от САЩ.
Потвърдихме ангажимента си към реализацията на проекта за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ “Козлодуй“ с американската технология AP-1000, който има стратегическо значение както за енергийната ни независимост, така и за икономическото развитие и ролята на България като регионален енергиен център", изтъкна той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ: В следващите 24 часа нова снежна покривка
13:05 / 26.01.2026
Преподаватели от СУ: Това е грубо погазване на конституционния мо...
12:56 / 26.01.2026
Управител на компания е осъден в разследване на Европейската прок...
12:56 / 26.01.2026
18-годишен ученик е намерен мъртъв, полицията разследва склоняван...
11:56 / 26.01.2026
Бащата на Сияна: Буцата в гърлото стана още по-голяма
11:47 / 26.01.2026
Експерт: Купувачите са готови да направят компромис с квадратурат...
11:05 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Мира Добрева оплю Никос Вертис
16:24 / 24.01.2026
Проф. д-р Стояна Нацева постави нов световен рекорд
10:24 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS