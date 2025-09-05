Борисов: Вместо да кажат "Чичо, извинявай", те го пребиват

© Трябва да има единен, обществено приет, с репутация подкрепен от дясноцентристките партии кандидат за президент. Всичко останало е обречено на неуспех. Това каза пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти, предаде репортер на "Фокус".



"Трябва човек, който да може 4-5 хил. гласа периферия да привлече с името си и ние с нашата мощ да го изберем за президент", каза още той.



"Чух, че щели да имат общ кандидат за президент на демократичната общност. Към този момент не са се обадили. По-голяма партия европейска, демократична, бореща се за върховенството на закона от ГЕРБ няма. Всяка седмица идва висш ръководител на ЕС у нас. Трябва да има един кандидат център-дясно, обществено приет, с репутация, подкрепен от дясноцентристките партии. За разлика от тях, аз смятам, че трябва първо да има консултации, и ако има такъв човек, тогава лидерите на партиите да го изберат", коментира още Борисов.



"Вярвам, знам, сигурен съм, че в тези демократични среди има много мислещи политици, аналитици, бивши политици, които са съгласни с това, което казвам, ако искаме да имаме успях“, каза той.



Относно побоя над шефа на ОДМВР-Русе







Всеки родител, когато децата и жена му са там, и види бясно караща кола, ще направи забележка. Проблемът не е, че е тежко пребит директор, а че едни граждани, за да предпазят семействата си, правят забележка. Ролята на родителя е най-важната.



Семейството и ролята на семейството е най-важна. Най-лесно е да се обвини държавата. Децата, които се правиха селфи на кран в София, какво да направи държавата, да сложи по един полицай пред всеки каран?



"Вместо да кажат "чичо, извинявай“, те го пребиват. Това може да се случи на всеки. Трябва да се замислим за примера, който даваме. Отворете ТикТок, заглавията на "Възраждане“, МЕЧ, "Величие“ какви са - "смачкахме, унищожихме, ликвидирахме“, все такива. И какво? На нас не ни пука, но тези деца, които гледат, това им влиза в съзнанието“, допълни той.



Нека се замислим за примера, които даваме всеки ден, отворете ТикТок профилите и вижте на "Величие" и МЕЧ къде какви са им заглавията - "смачкахме", "убихме".



Относно безводието



Борсов коментира, че много е нпарвено за Плевен.



"Направихме водния цикъл. Като няма вода в язовирите, няма. Ще го поправят. Аз поправих в Перник. Ако сега има безводие, Перник има резервен водопровод“, каза още той.