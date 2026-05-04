Борислав Соколов е един от най-известните гримьори у нас. Почти няма популярна личност, с която да не е работил. Но преди да израсне в кариерата си, всеки човек преминава през етапи на много уроци, поуки, срещи с важни учители, опит и дълъг път. И въпреки това, малцина са онези, които не забравят откъде са тръгнали и кой им е подал ръка. И Соколов доказа, че е един от тях.

С трогателна публикация в социалните мрежи Бони сподели, че е загубил много ценен човек в живота си - жената, която първа е повярвала в него и благодарение на която днес той е един от най-разпознаваемите гримьори. С кадър от миналото той съобщи за смъртта на неговата учителка. Ето какво гласи публикацията:

"Добро утро! Повечето нямат представа коя е жената на снимката с мен! Това е жената, благодарение на която станах гримьор,спечелих всички конкурси по грим и бодиарт на които се явих. Благодарение на нея останах себе си и през всичките години не залитнах в звездност и мания за величие,,,,!!!

Обичам те Тони (Тони Добрева) и цял живот няма да ми стигне за да покажа любовта и признателността си към теб!

Благодаря и за всичко , свято да е нейното име и светлина в небесата, дано всички нейни ученици всеки ден показват своята признателност и обич!!!

Тя вече е небесен ангел и винаги ще ми липсва със своите съвети и незаменим заряд с който ме зареждаше и вдъхновяваше!

Тези които я познаваха , знаят какъв невероятен човек и професионалист беше тя -Тони!

Винаги ще се гордея, че преди 30-години ми подаде ръка. Винаги твой ученик: Борислав (Бони). Светла й памет и дълбок поклон, незабравима моя Тони".