Борислав Сандов: Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се радва да се видим

© Някак много удобно се "спуска" към медиите частична информация за дейността на организацията при бившата хижа на Петрохан, като често целта е да се правят внушения за групата и взаимодействалите с тях по един или друг начин трети лица. И понеже моето име най-често се коментира измежду тези трети лица, струва ми се важно да разкажа за едно от посещенията си на бившата хижа. Така започва публикацията си във Facebook Борислав Сандов.



Беше изключително гореща седмица в лятото на 2023-а година. Предишния ден температурата в София беше достигнала 38 градуса. Реших, че трябва да изведа семейството си от града и да потърся прохлада в планината. Сетих се за Петрохан и хубавите му гори. Обадих се на Ивайло Иванов от НАКЗТ и попитах дали можем да им отидем на гости. Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се радва да се видим.



Скоро след пристигането се отправихме към района на изворите на река Нишава в подножието на връх Ком - място, което не бях посещавал, но което привличаше вниманието ми заради една деривация (хидротехническо съоръжение, което отвежда води от този водосбор и ги прехвърля към каскада Петрохан) и заради потенциала за създаване на нова защитена територия в този район. Беше наситен с красиви гледки и положителни емоции ден, но краят му бе помрачен от нещо, което се случваше в Народното събрание. ДПС опитваше да прокара изменение в Закона за горите в последната седмица преди лятната ваканция на депутатите.



В заседание на ресорната комисия, продължило до късно вечерта, измененията бяха приети. Още сутринта започнахме трескава работа по изготвяне на отворено писмо до Народното събрание и координиране на действия за подкрепа, за да бъде предотвратено окончателното приемане на поправките в Закона за горите, които щяха да позволят много по-голяма сеч и много повече дърва за купуване на гласове. Имахме един единствен ден за реакция, защото на следващия щеше да е гласуването в пленарна зала. Добро стечение на обстоятелствата беше и това, че имаше още един гост в хижата, който също много помогна в процеса. Това бе Асен Асенов. Целият ден премина в комуникация и координация, като в късния следобед изпратихме писмото и привечер се прибрахме в София.



На следващия ден гласуването в пленарна зала не получи мнозинство за промените в Закона за горите. Пеевски и Борисов бяха бесни, депутатите излезнаха във ваканция и поредния опит на дървената мафия се беше провалил. А за мен остана удовлетворението от още една спечелена битка, която ще свързвам именно с онова място и онази веранда, на която прекарах целия ден.



Снимката по-долу е заснета точно след като изпратихме подписаното от знакови лица отворено писмо.



А това е и самото писмо



Преди дни Сандов заяви, че няма предявено обвинение срещу него за сключването на споразумение със сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" (Сдружение НАКЗТ).



