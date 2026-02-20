ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борислав Сандов: Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се радва да се видим
Беше изключително гореща седмица в лятото на 2023-а година. Предишния ден температурата в София беше достигнала 38 градуса. Реших, че трябва да изведа семейството си от града и да потърся прохлада в планината. Сетих се за Петрохан и хубавите му гори. Обадих се на Ивайло Иванов от НАКЗТ и попитах дали можем да им отидем на гости. Ивайло се зарадва и каза, че са горе и че ще се радва да се видим.
Скоро след пристигането се отправихме към района на изворите на река Нишава в подножието на връх Ком - място, което не бях посещавал, но което привличаше вниманието ми заради една деривация (хидротехническо съоръжение, което отвежда води от този водосбор и ги прехвърля към каскада Петрохан) и заради потенциала за създаване на нова защитена територия в този район. Беше наситен с красиви гледки и положителни емоции ден, но краят му бе помрачен от нещо, което се случваше в Народното събрание. ДПС опитваше да прокара изменение в Закона за горите в последната седмица преди лятната ваканция на депутатите.
В заседание на ресорната комисия, продължило до късно вечерта, измененията бяха приети. Още сутринта започнахме трескава работа по изготвяне на отворено писмо до Народното събрание и координиране на действия за подкрепа, за да бъде предотвратено окончателното приемане на поправките в Закона за горите, които щяха да позволят много по-голяма сеч и много повече дърва за купуване на гласове. Имахме един единствен ден за реакция, защото на следващия щеше да е гласуването в пленарна зала. Добро стечение на обстоятелствата беше и това, че имаше още един гост в хижата, който също много помогна в процеса. Това бе Асен Асенов. Целият ден премина в комуникация и координация, като в късния следобед изпратихме писмото и привечер се прибрахме в София.
На следващия ден гласуването в пленарна зала не получи мнозинство за промените в Закона за горите. Пеевски и Борисов бяха бесни, депутатите излезнаха във ваканция и поредния опит на дървената мафия се беше провалил. А за мен остана удовлетворението от още една спечелена битка, която ще свързвам именно с онова място и онази веранда, на която прекарах целия ден.
Снимката по-долу е заснета точно след като изпратихме подписаното от знакови лица отворено писмо.
А това е и самото писмо
Преди дни Сандов заяви, че няма предявено обвинение срещу него за сключването на споразумение със сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" (Сдружение НАКЗТ).
