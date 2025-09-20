Болниците с нови правила

© През изминалата седмица Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проект на стандарт за здравни грижи, който цели въвеждане на стандарти за качество на услугата и изисквания за брой на медицинските специалисти в лечебните заведения. На фона на значителния недостиг на медицински специалисти (и особено – на медицински сестри) през последните години това е дългоочаквана стъпка в правилната посока.



Проектът на министерството се очаква да задължи всяко лечебно заведение, в зависимост от това каква функция изпълнява, да разполага с определен брой медицински сестри, акушерки, лаборанти и други видове медицински специалисти. След приемането на стандарта болниците следва да направят анализ на осигуреността със специалисти по здравни грижи въз основа на данните за преминалите болни и фактически заетите легла по болнични структури за предходната година. Ако специалистите не са достатъчно, следва да се изготви план как ще се осигурят потребностите. Въвеждат се също изисквания към извършваните дейности и качеството на здравните грижи.



Бележка: За осигуряване на присъствието на 1 медицинска сестра или друг специалист по здравни грижи на смяна при непрекъснат 24-часов режим на работа са необходими най-малко 4 медицински сестри/специалисти по здравни грижи на пълно работно време, осъществяващи дейността си по график. За гарантиране на непрекъснатост на здравните грижи при съобразяване на реалното работно време за медицинските сестри/други специалисти по здравни грижи и компенсиране на почивните дни, дните в платен годишен отпуск, отпуск поради заболяване, дни за обучение и др. е препоръчително присъствието на 1 медицинска сестра/друг специалист по здравни грижи на смяна да се осигурява от 5 медицински сестри/други специалисти по здравни грижи на пълно работно време.



ИПИ изпрати своето официално становище до министерството, в което предлага някои конкретни изменения:



- да се избере един консистентен показател за връзка между броя на специалистите и извършваната дейност и това да бъде наличният брой легла за съответната структура в лечебното заведение;



- разширяване на възможностите друг вид специалисти (такива с професионално медицинско, но и с друго образование) да извършват част от работата на медицинските специалисти по здравни грижи;



- да се съкрати гратисния период, в който изискванията за брой медицински специалисти по здрави грижи ще бъдат само индикативни;



- да се въведат санкции към заведения, които не успяват дългосрочно да покрият изискванията за брой специалисти и за качество на грижите.



Ясните критерии и спазването на изискванията за брой специалисти и качество на услугите ще имат пряк ефект върху болничната мрежа, който за момента не е оценен от министерството, въпреки значителните по вид и обхват статистически данни за дейността на болниците, които са публично налични.