Бойко Борисов: Когато фактите говорят, и боговете мълчат! 

© Facebook Днес разбрах, че някои ще ни водят в Европа, в сърцето на Европа. А снощи доста нелепо звучеше изказването на г-д Радев. Когато фактите говорят и боговете мълчат. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в обръщение в социалните мрежи. Борисов се похвали с оценката, която Европа е дала за работата на правителството и на ГЕРБ.



"Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там!", каза той и допълни:



"Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти". Това заяви еврокомисарят по икономика. На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България!".



Борисов заяви още, че основната цел на ГЕРБ е била България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията.



"Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори", заключи той.