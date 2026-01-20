ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бойко Борисов: Когато фактите говорят, и боговете мълчат!
"Еврогрупата приветства България за плавното въвеждане на еврото. Еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис каза, че годината започва добре, а въвеждането на еврото в България бележи исторически момент за страната, за еврозоната и за ЕС. Тоест за сърцето на Европа, където искат да ни заведат, а ние вече сме там!", каза той и допълни:
"Какво казват в сърцето на Европа, а именно Еврозоната? “Приветстваме плавния преход от лева към еврото, това се дължи на широката техническа подготовка и на разяснителната кампания, предприета от българските власти". Това заяви еврокомисарят по икономика. На кой да вярваме сега? Днес държавите от Еврозоната ясно показаха, че усилията ни са оценени, а компромисите, които ГЕРБ направи, си заслужават, защото това носи само ползи на България!".
Борисов заяви още, че основната цел на ГЕРБ е била България да заеме мястото си сред водещите европейски държави, там, където се взимат решенията.
"Другите нека се упражняват и опитват, нека да вървят по отъпкания от нас път, добре дошли са в сърцето на Европа. Ние ги чакаме там. И компромисите, които направихме, днес те дават резултат, ясно признат от нашите европейски партньори", заключи той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ потвърди прогнозата си за Южна България
16:03 / 20.01.2026
Отвориха най-новия път за Гърция - само за автомобили до 3.5 тона...
15:02 / 20.01.2026
Бургас обявява грипна епидемия, Варна удължава мерките
15:57 / 20.01.2026
Сачева: ГЕРБ няма да се бори с Радев, ще оставим той да се бори с...
14:24 / 20.01.2026
КС образува дело за постъпилата оставка на Радев
14:46 / 20.01.2026
Проф. Константинов за оставката на Радев: Незаконно е! Двама са г...
14:00 / 20.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Директорът на телевизията на Слави Трифонов днес става на 57
09:41 / 20.01.2026
Проф. Рачев: Край на студа
08:45 / 20.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS