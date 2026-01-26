Блокади по западната ни граница

© Превозвачи от Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония готвят блокада по всички гранични пунктове от днес в 12:00 часа.



Причината е правилото 90/180 дни за професионалните шофьори, което според тях създава неравенство спрямо превозвачите извън ЕС и заплашва да дестабилизира веригите за доставки в региона.



Организаторите предупреждават, че спирането на транспорта може да застраши милион тона стоки и да засегне пряко икономиките на всички участващи.