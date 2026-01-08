ЗАРЕЖДАНЕ...
|Близо 100 хиляди птици ще бъдат унищожени до Пловдив заради птичи грип
Огнищата са в две ферми.
Едната от тях е край Асеновград и в нея се отглеждат 90 хиляди кокошки носачки, другата ферма е в пазарджишкото село Тополи дол, където се отглеждат 15 хиляди патици.
Заразата е установена след сигнали за повишена смъртност сред птиците от страна на собствениците на ферми.
Около двата обекта са определени 3-километрови предпазни и 10-километрови наблюдавани зони.
При птиците болестта се разпространява чрез директен контакт със секрети и изпражнения от заразени птици, както и чрез заразени фураж и вода. С цел ограничаване на заразата всички птици във фермите ще бъдат евтаназирани, а собствениците им ще бъдат обезщетени.
