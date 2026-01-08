Близо 100 хиляди птици ще бъдат унищожени до Пловдив заради птичи грип

© Над 100 хил. птици ще бъдат унищожени заради новооткрити огнища на птичи грип у нас, съобщават от Агенцията по храните.



Огнищата са в две ферми.



Едната от тях е край Асеновград и в нея се отглеждат 90 хиляди кокошки носачки, другата ферма е в пазарджишкото село Тополи дол, където се отглеждат 15 хиляди патици.



Заразата е установена след сигнали за повишена смъртност сред птиците от страна на собствениците на ферми.



Около двата обекта са определени 3-километрови предпазни и 10-километрови наблюдавани зони.



При птиците болестта се разпространява чрез директен контакт със секрети и изпражнения от заразени птици, както и чрез заразени фураж и вода. С цел ограничаване на заразата всички птици във фермите ще бъдат евтаназирани, а собствениците им ще бъдат обезщетени.