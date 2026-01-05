Бизнесмен към жените: Ако си падате по плазмодии и червеи, Феликс от Мадан е вашият човек

© "Той загина заради един негов приятел, който дори не заслужава да се изплюеш срещу него. За да го защитава и го остави самичък да се бие срещу 16 човека и избяга, като най-големия боклук. Който се опитва да ухажва жените в социалните мрежи.



Жени, обръщам се към вас. Ако си падате и харесвате плазмодии и червеи, Феликс от Мадан, на име Венци, е вашият човек“.



Това казва бащата на зверски убития при побой Костадин Кабаджов в клип в Youtube.



Кабаджов старши записа песен в памет на сина си по повод 40 дни от неговата кончина. Тя е на гръцки, а заглавието е "Сине мой“.



Припомняме, че Коцето бе пребит до смърт от група млади мъже от Черноочене и Кърджали. Към момента трима от тях са в ареста с най-тежката мярка за неотклонение – Шабан М., както и братята Байрям и Наим М. Има привлечен и четвърти обвиняем – Дениз М., който е с условна присъда за опит за убийство, съобщава "24Родопи".