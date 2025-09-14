ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
Автор: ИА Фокус 12:28Коментари (2)503
©
На 10 септември руски дронове преминаха въздушното пространство на Полша по време на мащабна атака срещу Украйна. Вчера пък Румъния вдигна два изтребителя F16 заради руски дрон във въздушното пространство.

Според бившия зам.-министър на отбраната Йордан Божилов тези дронове съвсем целенасочено са попаднали над Полша.

"Те могат да бъдат използвани както за разузнаване, така и за атаки, защото могат да носят оръжие. Понякога в Украйна се използват и за заблуда. Европа досега не е мислела за подобна защита от такива евтини и масови оръжия“, коментира пред bTV Божилов.

"Трябва да се мисли мащабно, защото при една сериозна атака от страна на Русия, аз съм много скептичен, че Европа може да се справи“, смята той.

Тези отделни случаи, когато ги съберем, си даваме сметка, че не говорим за конкретни епизоди, а за процес. Това, което се случи в Полша, поради мащаба му изглежда по-любопитно, но това не е единственият път, когато такива дронове нарушават въздушното пространство на държави членки на НАТО“, коментира от своя страна международният анализатор Мартин Табаков.

По думите му в последно време Русия прави нещо много специфично, а именно да използва своя сенчест флот.

Според него Европа се е провалила в политиката си на превенция.

"Не успяхме да създадем такъв тип условия, на базата на които Русия да знае, че ако се ангажира с такива провокации, тя ще плати голяма цена“, каза Табаков.

"Това не е първи случай, когато Румъния информира за някакви инциденти на нейна територия. Наскоро имаше атака срещу едно от украинските пристанища, което е много близо до румънска територия. Румъния реагира остро, защото това застрашава и нейната сигурност. От тази гледна точка виждаме една ескалация“, коментира Йордан Божилов.

Според него повече трябва да обърнем внимание на подобни атаки.

"Европа трябва да се защити от руски провокативни действия. Говорим не само за дронове, но и за всякакви хибридни действия, включително за изкривяване на GPS сигнала, дезинформация и кибератаки. Европа трябва да мисли много мащабно, но за съжаление това мислене го няма“, на мнение е Божилов.

Според Мартин Табаков с дроновете в Полша Русия е тествала НАТО, за да види дали държавите членки са обединени.

"Москва провокира, но не мисля, че е готова да пресече определени граници, които биха заставили НАТО да реагира военно. Не просто разузнавателна дейност или кибератака, а откровен удар срещу държава членка на Алианса“, смята той.

"Ако все пак има директна атака срещу натовска страна, смятам, че НАТО ще застене единно“, на мнение е Йордан Божилов.


Още по темата: общо новини по темата: 244
11.09.2025 »
09.09.2025 »
06.09.2025 »
30.08.2025 »
24.08.2025 »
24.08.2025 »
предишна страница [ 1/41 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 1 ч. и 11 мин.
0
 
 
А дали дроновете са руски!?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Българските миди под натиск от климатичните промени
13:51 / 14.09.2025
При гонка: Шофьор без книжка се удари в сградa на полицията
13:48 / 14.09.2025
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатя...
13:27 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистра...
12:03 / 14.09.2025
Първата българска електрическа яхта вече е факт
10:52 / 14.09.2025
Въвеждат нова задължителна ваксина за децата
11:11 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Лято 2025
Войната в Украйна
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: