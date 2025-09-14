ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи
Според бившия зам.-министър на отбраната Йордан Божилов тези дронове съвсем целенасочено са попаднали над Полша.
"Те могат да бъдат използвани както за разузнаване, така и за атаки, защото могат да носят оръжие. Понякога в Украйна се използват и за заблуда. Европа досега не е мислела за подобна защита от такива евтини и масови оръжия“, коментира пред bTV Божилов.
"Трябва да се мисли мащабно, защото при една сериозна атака от страна на Русия, аз съм много скептичен, че Европа може да се справи“, смята той.
Тези отделни случаи, когато ги съберем, си даваме сметка, че не говорим за конкретни епизоди, а за процес. Това, което се случи в Полша, поради мащаба му изглежда по-любопитно, но това не е единственият път, когато такива дронове нарушават въздушното пространство на държави членки на НАТО“, коментира от своя страна международният анализатор Мартин Табаков.
По думите му в последно време Русия прави нещо много специфично, а именно да използва своя сенчест флот.
Според него Европа се е провалила в политиката си на превенция.
"Не успяхме да създадем такъв тип условия, на базата на които Русия да знае, че ако се ангажира с такива провокации, тя ще плати голяма цена“, каза Табаков.
"Това не е първи случай, когато Румъния информира за някакви инциденти на нейна територия. Наскоро имаше атака срещу едно от украинските пристанища, което е много близо до румънска територия. Румъния реагира остро, защото това застрашава и нейната сигурност. От тази гледна точка виждаме една ескалация“, коментира Йордан Божилов.
Според него повече трябва да обърнем внимание на подобни атаки.
"Европа трябва да се защити от руски провокативни действия. Говорим не само за дронове, но и за всякакви хибридни действия, включително за изкривяване на GPS сигнала, дезинформация и кибератаки. Европа трябва да мисли много мащабно, но за съжаление това мислене го няма“, на мнение е Божилов.
Според Мартин Табаков с дроновете в Полша Русия е тествала НАТО, за да види дали държавите членки са обединени.
"Москва провокира, но не мисля, че е готова да пресече определени граници, които биха заставили НАТО да реагира военно. Не просто разузнавателна дейност или кибератака, а откровен удар срещу държава членка на Алианса“, смята той.
"Ако все пак има директна атака срещу натовска страна, смятам, че НАТО ще застене единно“, на мнение е Йордан Божилов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 244
|предишна страница [ 1/41 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели | Покажи и всички отговори
Aнонимен
преди 1 ч. и 11 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Българските миди под натиск от климатичните промени
13:51 / 14.09.2025
При гонка: Шофьор без книжка се удари в сградa на полицията
13:48 / 14.09.2025
Българин, който стана кмет във Великобритания: Тук не се забогатя...
13:27 / 14.09.2025
Шофьор за средната скорост: Толкова кошмарно пътуване на магистра...
12:03 / 14.09.2025
Първата българска електрическа яхта вече е факт
10:52 / 14.09.2025
Въвеждат нова задължителна ваксина за децата
11:11 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS