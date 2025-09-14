Бивш зам.-министър на отбраната: При една сериозна атака с дронове на Русия, Европа няма да може да се справи

© На 10 септември руски дронове преминаха въздушното пространство на Полша по време на мащабна атака срещу Украйна. Вчера пък Румъния вдигна два изтребителя F16 заради руски дрон във въздушното пространство.



Според бившия зам.-министър на отбраната Йордан Божилов тези дронове съвсем целенасочено са попаднали над Полша.



"Те могат да бъдат използвани както за разузнаване, така и за атаки, защото могат да носят оръжие. Понякога в Украйна се използват и за заблуда. Европа досега не е мислела за подобна защита от такива евтини и масови оръжия“, коментира пред bTV Божилов.



"Трябва да се мисли мащабно, защото при една сериозна атака от страна на Русия, аз съм много скептичен, че Европа може да се справи“, смята той.



Тези отделни случаи, когато ги съберем, си даваме сметка, че не говорим за конкретни епизоди, а за процес. Това, което се случи в Полша, поради мащаба му изглежда по-любопитно, но това не е единственият път, когато такива дронове нарушават въздушното пространство на държави членки на НАТО“, коментира от своя страна международният анализатор Мартин Табаков.



По думите му в последно време Русия прави нещо много специфично, а именно да използва своя сенчест флот.



Според него Европа се е провалила в политиката си на превенция.



"Не успяхме да създадем такъв тип условия, на базата на които Русия да знае, че ако се ангажира с такива провокации, тя ще плати голяма цена“, каза Табаков.



"Това не е първи случай, когато Румъния информира за някакви инциденти на нейна територия. Наскоро имаше атака срещу едно от украинските пристанища, което е много близо до румънска територия. Румъния реагира остро, защото това застрашава и нейната сигурност. От тази гледна точка виждаме една ескалация“, коментира Йордан Божилов.



Според него повече трябва да обърнем внимание на подобни атаки.



"Европа трябва да се защити от руски провокативни действия. Говорим не само за дронове, но и за всякакви хибридни действия, включително за изкривяване на GPS сигнала, дезинформация и кибератаки. Европа трябва да мисли много мащабно, но за съжаление това мислене го няма“, на мнение е Божилов.



Според Мартин Табаков с дроновете в Полша Русия е тествала НАТО, за да види дали държавите членки са обединени.



"Москва провокира, но не мисля, че е готова да пресече определени граници, които биха заставили НАТО да реагира военно. Не просто разузнавателна дейност или кибератака, а откровен удар срещу държава членка на Алианса“, смята той.



"Ако все пак има директна атака срещу натовска страна, смятам, че НАТО ще застене единно“, на мнение е Йордан Божилов.