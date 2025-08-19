ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш социален министър: В 5 области 45% от населението са пенсионери, страхуват се, че еврото ще им намали пенсиите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:23
©
Статистиката показва, че в 5 области в България имат над 45% пенсионери сред населението. И там трябва да се фокусира информационната кампания за преминаване от лев към евро, защото хората имат страхове и си задават въпроса: Дали няма да им намалят пенсиите. Това каза бившият социален министър Христина Христова.

Напрежение и страх имало и сред работещи, които се притеснявали, дали няма да им намалят заплатите, след като от 2026 г. ще са в евро.

Христова коментира, че бизнесът е наясно с ползите от приемането на еврото, но за хората не е така.

Христова предупреди също, че относителният дял - 30% от доходите на хората, отиват за хранене.

"Това показва недобра структура на потреблението – 1/3. Има домакинства, които отделят и повече. Но и 1/3 са твърде много за задължителните режийни. Нещо повече тези разходи за храна нарастват, за първото тримесечие с 14% и продължават", предупреди бившият социален министър пред БНР.

Тя уточни, че впечатление прави и в повечето страни на ЕС, където също нарастват разходите за храна.

"Има нарастване на минималната заплата, недостиг на работна ръка, което също повишава разходът и стават по-скъпи стоките и разбира се инфлацията се увеличава", обясни тя.

И посочи, че има и позитивни тенденция:

"За първото и второто тримесечие са се увеличили разходите за култура, даже с 20% са скочили за второто тримесечие за свободно време, обучение, курсове, изкуства и спорт".

За увеличението на цените от малката потребителска кошница Христова каза, че за юли спрямо юни инфлацията – поскъпването, е 1,7%, но на годишна база е 17%.

"А за последния 5-годишен период е 42% близо. Не е лесно с осигуряване на стоки и услуги за добро качество на живот на хората. Последните данни на НСИ показват, че има една сравнително благоприятна разлика, която започва да се чувства между общия среден доход и разход за второ тримесечие", каза Христова.


