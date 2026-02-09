Бивш енергиен министър: По-студеното време не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за ток за януари

© Българската енергетика е корупционната язва на Европа. Това, което наблюдавам в системата, е, че предстоят все по-тежки ситуации и казуси, които трябва да се решат. Всичките корупционни или некадърни практики на управляващи или политически лица накрая се плащат от нас. Това каза бившият служебен зам.-министър на енергетиката Александър Николов пред bTV.



По думите му международни партньорски служби отдавна са идентифицирали сериозни проблеми в сектора. "От Лондон, Брюксел и Вашингтон се вижда, че има крайно корумпирани лица, описано е как се прави - и нищо не се случва десетки години."



По думите му АЕЦ "Козлодуй" не работи в пълния си капацитет след ремонтните дейности. "Вместо един реактор да произвежда 1000 мегавата, той провежда 750-800. Това са фактите. Следващите въпроси са за тези, които управляват дружеството и системата."



Според Николов по-студеното време само по себе си не може да обясни ръст от 40, 50, дори 100 процента в сметките за януари.



Към края на октомври в България работят три основни електроразпределителни оператора, всеки със собствена система за отчитане и фактуриране. Това означава, че евентуална техническа грешка може да се прояви различно при отделните дружества. Николов посочва, че най-сигурният начин потребителите да се ориентират е чрез сравнение на сметките за януари 2025 и януари 2026, които регулаторът определя като съпоставими по климатични условия, както и чрез внимателно сравнение между декември 2025 и януари 2026 с оглед на отчетния период.



Според него не бива да се изключва и възможността за софтуерни проблеми, включително несъответствия при фактурирането или технически затруднения, свързани с адаптацията на системите във връзка с подготовката за въвеждането на еврото. В същото време той подчертава, че аргументите на енергийните дружества звучат логично, но окончателните изводи трябва да се правят едва след приключване на проверките.



Николов не изключи и възможността за софтуерен проблем. "Въобще не изключвам възможността за техническа грешка - било заради въвеждането на еврото, било заради несъответствие на софтуера, който трябва да фактурира."



Бившият министър определи като тревожен сигнала за скрит конфликт между Министерството на енергетиката и регулатора.



"Най-странно ми изглежда леко скритият конфликт между опитите на Министерството да добие информация и парирането на тези опити от страна на регулатора", заяви той.



Той припомни високите сметки за електроенергия през 2013 г., което доведе до масовите протести и подаването на оставка на правителството.



Съветът му към потребителите е категоричен: "Ако нямат логичен отговор, да входират жалби и в Комисията за защита на потребителите, и в КЕВР, и в дружествата, които ги обслужват."