|Безработен: По обявите пишат едно, но после се оказва съвсем друго
"Здравейте, всеки ден гледам обявите в джобс и други сайтове. Търся работа от доста време и забелязвам, че през няколко седмици се пускат абсолютно едни и същи обяви от едни и същи работодатели. Тук-там има различни работодатели, но има една голяма основна маса, които пускат и въртят само едни и същи обяви.
Масово не се обаждат, след като кажат, че ще дадат обратна връзка - без значение положителна или отрицателна.
Другото, от което вече ми е писнало - пише се едно нещо в обявата, на разговор по телефона или на интервю се оказва, че е тотално различно.
Не знам вече колко пъти ми се е случвало това и питам самите тях защо е написано едно, а е съвсем друго в действителност. Не искам да ви занимавам какви безобразни и скандални отговори са давали.
Пиша, защото се отчайвам вече с това търсене. Такива като мен, тоест обикновени хора без връзки и позиции, ни се подиграват и просто търся тук поле, за да си го изкарам, защото вече наистина са станали толкова нагли и прости... не знам докъде ще се иде така..."
