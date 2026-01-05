ИЗПРАТИ НОВИНА
Безплатните ваксини срещу причинител на рак са отново налични
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:06
©
Министерството на здравеопазването обявява разширяване на обхвата на безплатната имунизация срещу човешки папилома вирус (HPV). От 2026 г. право на безплатна ваксина вече ще имат и момичета от 15 до 18 ненавършени години, които не са били ваксинирани през предходните програмни периоди.

Както и през миналата година, основни целеви групи за безплатна имунизация по Националната програма за първична профилактика на ракови заболявания, причинени от човешки папилома вирус (HPV) 2025-2030 г. са момичета от 10 до 15 ненавършени години и момчета от 10 до 14 ненавършени години. Имунизацията срещу HPV е препоръчителна и се прилага по желание на родител/настойник от общопрактикуващи лекари, педиатри и акушер-гинеколози, работещи по програмата. 

С разширяването на обхвата от тази година право на безплатна имунизация вече имат момичета от 10 до 18 ненавършени години и момчета от 10 до 14 ненавършени години. При деца на възраст под 15 г. се прилагат две дози от HPV ваксината (с интервал 6-12 месеца между тях). При момичета на възраст 15 г. и нагоре се прилагат три дози от ваксината (с интервал 1-6 месеца между първата и втората доза и 3-6 месеца между втората и третата доза). Имунизацията се счита за завършена след поставяне на необходимия брой дози за съответната възраст.

Припомняме, че HPV е най-честата сексуално-предавана вирусна инфекция и е основната причина за рак на маточната шийка и възможен причинител на други онкологични заболявания при жените и мъжете. Имунизацията срещу HPV e ефективна и безопасна. 

Повече информация е достъпна на специализирания сайт за имунизациите "ПлюсМен“.







