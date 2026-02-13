ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Безплатни защитни покрития за зъби вече и за децата на 9 г.
Автор: Велизара Ангелова 12:32Коментари (0)105
©
Новата Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца в България за периода 2026-2030 г. разширява обхвата си и ще включва деца на възраст от 6 до 9 години.

Досега профилактиката чрез поставяне на силанти – специално защитно покритие, което "запечатва“ зъба и го предпазва от кариес, обхващаше деца до 8-годишна възраст. Разширяването на възрастовата група ще осигури по-дълга и по-ефективна защита на първите постоянни зъби в периода, когато рискът от развитие на кариес е най-висок.

Данни от национални епидемиологични проучвания на оралното здраве, проведени през 2011 г. и допълнени с изследване през 2020 г., показват високо разпространение на зъбния кариес сред децата в страната. Според резултатите над 70% от децата на възраст 5-6 години имат поне един кариес. При по-големите този процент нараства и общо над 90% от подрастващите до 18 години имат кариозни зъби, а всеки четвърти 18-годишен вече има поне един изваден постоянен зъб вследствие на усложнения от кариес.

В рамките на новия програмен период ще бъде проведено национално епидемиологично проучване, което ще обхване над 90% от децата с вече поставени силанти по програмата в седем области на страната – София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Перник, Шумен и Пазарджик. Децата ще бъдат изследвани в три възрастови групи – 8, 9 и 10 години, като целта е да се установи ефектът от силанизирането и честотата на кариесите след проведената профилактика, съобщи Министерството.

Предстои обявяване на обществени поръчки за дейностите по Националната програма. Тя предвижда нови мерки, насочени към изграждането на трайни навици за поддържане на добро орално здраве. За първи път се предвижда въвеждане на организирани дейности по устна хигиена в детските градини, така че децата да усвояват правилните навици още в най-ранна възраст.

Наред с това се предвиждат и междусекторни мерки за намаляване с поне 5% на съдържанието на захар в храните и напитките, предназначени за деца, тъй като прекомерната консумация на захар е сред основните причини за развитието на кариес.

Припомняме, че на заседание в сряда Министерският съвет одобри новия програмен период на Националната програма за профилактика на оралните заболявания при децата за 2026-2030 г.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Известен бизнесмен не е плащал заплати на работниците си вече 6 м...
12:07 / 13.02.2026
Проблем на пазара на труда, голяма част от компаниите не намират ...
11:36 / 13.02.2026
Прокуратурата изпрати материали за случая "Петрохан-Околчица" в Н...
11:18 / 13.02.2026
Истинска зима по високите части на Родопите
10:43 / 13.02.2026
Калин Стоянов: На въпроси трябва да отговаря Бойко Рашков, който ...
11:13 / 13.02.2026
Иван Игов: Как може един министър да махне полицейското управлени...
10:31 / 13.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
До края на годината личната карта, шофьорската книжка и дипломите ще бъдат съхранявани в телефона ни?
12:27 / 11.02.2026
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
Манол Генов: Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.
09:23 / 11.02.2026
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Пари, много пари при четири зодии днес
Пари, много пари при четири зодии днес
09:25 / 11.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Футбол - други
Три трупа са открити в хижа
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: