© виж галерията Частичното бедствено положение в Община Гълъбово ще остане в сила 2 дни - днес и утре. Това е записано в Заповед № 103/21.02.2026 г. на кмета на Община Гълъбово.



Бедственото положение се отнася за с. Обручище и гр. Гълъбово във връзка с възникнало наводнение. За ръководител на операциите е определен директорът на РДПБЗН - Стара Загора ст. комисар Стоян Колев, а зам.-кметът инж. Пламен Бараков е отговорен за създаване необходимите условия за ефективна работа на екипите на единната спасителна система.



"Реката, която минава през село Великово е с повишено ниво, но няма опасност за хората и къщите! Наблюдавам цял ден, в момента е по-спокойна ситуацията! С Язовир "Великово" няма проблем!", съобщи кметът на селото Веска Маркова.



"Наблюдавам цялото село и снощи, и днес! Нивото на река Мусачевска е критично, в селото няма пострадали къщи и хора, има само няколко наводнени ниви, което е нормално за такъв проливен дъжд", съобщи кметът на село Мусачево Иван Шиков.