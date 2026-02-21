ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бедственото положение в Община Гълъбово ще остане в сила 2 дни
Бедственото положение се отнася за с. Обручище и гр. Гълъбово във връзка с възникнало наводнение. За ръководител на операциите е определен директорът на РДПБЗН - Стара Загора ст. комисар Стоян Колев, а зам.-кметът инж. Пламен Бараков е отговорен за създаване необходимите условия за ефективна работа на екипите на единната спасителна система.
"Реката, която минава през село Великово е с повишено ниво, но няма опасност за хората и къщите! Наблюдавам цял ден, в момента е по-спокойна ситуацията! С Язовир "Великово" няма проблем!", съобщи кметът на селото Веска Маркова.
"Наблюдавам цялото село и снощи, и днес! Нивото на река Мусачевска е критично, в селото няма пострадали къщи и хора, има само няколко наводнени ниви, което е нормално за такъв проливен дъжд", съобщи кметът на село Мусачево Иван Шиков.
