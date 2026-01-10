ИЗПРАТИ НОВИНА
БСП избира новото си ръководство
Автор: ИА Фокус 08:31
©
Днес Националният съвет на БСП ще проведе заседание с основна цел избор на ново ръководство - състав на Изпълнителното бюро. То бе насрочено през декември миналата година, когато Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка, но без председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров, припомня NOVA. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.

"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства“, казаха от БСП.

Председателят Атанас Зафиров, обаче, не подаде оставка с мотива, че той е длъжен да я подаде пред Националния съвет. Днес ще стане ясно дали това ще стане.


