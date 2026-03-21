На 22 март 2026 г. от 14:30 часа в зала "Съединение“ на Регионалния исторически музей в Пловдив, БСП - Обединена левица, с №5 в бюлетината, ще даде официален старт на предизборната си кампания за предстоящите парламентарни избори, отправяйки ясното послание, че една по-справедлива България е възможна.

В емблематичната сграда на Областното събрание на Източна Румелия, в близост до мястото, от което започва една от най-светлите страници в българската история – Съединението, социалистите ще представят кандидатите за народни представители за двата многомандатни избирателни района.

Водач на листата за Пловдив град е Татяна Дончева, а за Пловдив област – Атанас Телчаров. Кандидатските листи на коалицията за 16 МИР Пловдив град и 17 МИР Пловдив област обединяват експерти с различен професионален опит, но с обща кауза – преодоляване на неравенствата, развитие на региона, подкрепа за труда и семействата и създаване на повече възможности за младите хора, малкия и среден бизнес.

Да подкрепи кандидатите на БСП- Обединена левица в Пловдив ще е и Кристиян Вигенин, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и ръководител на Делегацията на българските социалисти.