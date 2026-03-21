На 22 март 2026 г. от 14:30 часа в зала "Съединение“ на Регионалния исторически музей в Пловдив, БСП - Обединена левица, с №5 в бюлетината, ще даде официален старт на предизборната си кампания за предстоящите парламентарни избори, отправяйки ясното послание, че една по-справедлива България е възможна.
В емблематичната сграда на Областното събрание на Източна Румелия, в близост до мястото, от което започва една от най-светлите страници в българската история – Съединението, социалистите ще представят кандидатите за народни представители за двата многомандатни избирателни района.
Водач на листата за Пловдив град е Татяна Дончева, а за Пловдив област – Атанас Телчаров. Кандидатските листи на коалицията за 16 МИР Пловдив град и 17 МИР Пловдив област обединяват експерти с различен професионален опит, но с обща кауза – преодоляване на неравенствата, развитие на региона, подкрепа за труда и семействата и създаване на повече възможности за младите хора, малкия и среден бизнес.
Да подкрепи кандидатите на БСП- Обединена левица в Пловдив ще е и Кристиян Вигенин, член на Европейския парламент от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите и ръководител на Делегацията на българските социалисти.
БСП – Обединена левица открива предизборната си кампания в Пловдив
Още по темата
Зомбори за изборите: Дори да няма "идеален кандидат", хората трябва да направят компромис и да погледнат "малко по-далеч картината"
Още от Институции
МВнР: Призоваваме да се прекрати поставянето на мини и други опити да се възпрепятства търговския обмен по Ормузкия проток
БАБХ откри двойно количество пестициди над нормата и в третия кораб със слънчоглед от Аржентина
Председателят на ЦИК: Всеки избирател може да направи проверка дали фигурира в нечия подписка и да подаде жалба, ако не се е подписвал
Скоро ще може да се возим в най-модерните влакове у нас: Мотрисите развиват до 160 км/ч и предлагат много добри условия за пътниците
