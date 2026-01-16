БНБ с информация за новата цена на платинената монетата "Десислава"

© Считано от 19 януари 2026 г., продажната цена на платинената монета "Десислава", номинална стойност 10 000 лева, емисия 1993 г., продавана на каса на БНБ, е актуализирана.



Информация за нея можете да намерите на –https://bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm