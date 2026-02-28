Сподели close
На основание на Закона за платежните услуги и платежните системи и Наредба № 3 на БНБ за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Българската народна банка публикува средния размер на таксите към 31 декември 2025 г., начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции.