БЛС обеща: Скоро ще спрем да чакаме пред кабинетите за профилактични карти за учениците
Автор: Десислава Томева 10:04Коментари (0)437
Личните лекари са готови за въвеждането на новата е-система, която ще помага на медиците да разпределят, заявяват и отчитат ваксини. Това заяви д-р Николай Брънзалов, председател УС на Българския лекарски съюз. Той обясни, че и досега общопрактикуващите лекари отчитат поставените ваксини по електронен път.

"Това беше една дълга борба – след като това се върши по електронно, за какво е хартиеният вариант. Да, ще намали административната тежест, но тази помощ не е толкова за общопрактикуващите лекари, а по-скоро Министерството на здравеопазването ще има много по-ясна представа какво се случва в България“, обясни той пред bTV.

На въпрос дали електронната система ще увеличи имунизационното покритие и ще ограничи антиваксърските нагласи, лекарят беше скептичен: "Антиваксърството няма да го изкореним с дигитализация, а с подаване на правилна информация. Проблемът е, че обществото не е достатъчно информирано.“

Официалните данни сочат 94% ваксинационно покритие. Според него част от липсващите 5% се дължат на деца, които не живеят в България, въпреки че формално фигурират в системата.

Очаква се скоро личните профилактични карти на децата също да станат електронни. По думите му това ще облекчи родителите, които досега масово чакат в поликлиниките в началото на септември, за да подготвят документацията за училище. "Имаме уверение, че тези хартиени носители ще отпаднат. Лекарите и училищата ще имат достъп до данните по електронен път“, обясни д-р Брънзалов.

Той припомни, че гражданите вече могат да следят профилактичните си прегледи и имунизации чрез приложението Е-здраве, което позволява и напомняния за задължителните годишни прегледи.

Д-р Брънзалов коментира и друг наболял проблем – потребителската такса от 2,90 лв., която скоро трябва да се начислява и в евро. "Не стига, че тази такса е изгубила функцията си, а сега ще създаде още административни затруднения. В кабинета на лекаря ще се превърнем в магазин за плод и зеленчук – да връщаме стотинки в евро“, каза той.

Според него решението е или таксата да отпадне, или да бъде определена на адекватно ниво, както е в други европейски държави.

Данните на НЗОК показват, че повече от половината от здравноосигурените българи не са преминали задължителните годишни профилактични прегледи. "Причината е липсата на информационна кампания. Много пациенти бъркат профилактичния преглед с този от трудовата медицина, а това са различни неща“, уточни д-р Брънзалов.







