|БКЗП: Черната златка нанася масови и необратими щети върху овощните насаждения
Само през последните седмици в област Хасково вече има фалирали овощни стопанства, чийто многогодишен труд е унищожен.
Вредителят атакува дърветата, оставя ги без шанс за възстановяване и води до пълни загуби и невъзможност за продължаване на производството.
"Това е криза, която расте ежедневно. Нашите членове губят поминъка си, а държавата към момента не е представила решение как ще бъде овладяна ситуацията“, заявиха от ръководството на БКПЗ.
БКПЗ води разговори с Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). През последните месеци камарата нееднократно е повдигала темата пред институциите. Проведени са срещи и разговори с експерти от МЗХ и БАБХ.
Въпреки това към днешна дата няма предложени конкретни действия, няма план за контрол или унищожаване на вредителя, нито са разработени механизми за компенсации на пострадалите стопани.
БКПЗ заявява, че се необходими спешни и категорични мерки и настоява за
спешна намеса на държавата, тъй като проблемът придобива характер на криза с национален мащаб. Според камарата са нужни изготвяне на ясен държавен план за действие за ограничаване и ликвидиране на вредителя черна златка, подкрепа и компенсации за засегнатите стопани, включително за вече унищожени градини, както и включване на научната общност (ССА, специалисти в тази област) за разработване на научно обосновани мерки.
"Черната златка не просто вреди – тя унищожава бъдеще. Ако държавата не действа незабавно, българското овощарство ще понесе щети, от които няма да може да се възстанови години“, подчертават от БКПЗ.
Камарата настоява институциите да предприемат незабавни стъпки и заявява своята готовност за участие в експертни групи, съвети и кризисни екипи, които да изработят ефективни решения.
