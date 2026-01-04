BG-ALERT се задейства, затвориха цялата ски зона в наш курорт

© Системата за ранно предупреждение BG-ALERT се задейства днес в 14:39 ч. с известие за ураганен вятър на к.к. Боровец и околността.



"Бъдете внимателни. Следвайте указанията на местните власти и на аварийните служби. При злополука незабавно звъннете на тел. 112“, пише в известието. BG-ALERT е задействан от кмета на Община Самоков Ангел Джоргов.



Вследствие на силния ураганен вятър, на територията на Боровец бяха съборени множество дървета, включително и в зоната на ски пистите.



С оглед гарантиране безопасността на посетителите и служителите, в 12:30 часа днес цялата ски зона на курорта беше затворена.



Аварийното звено на Община Самоков е на място и следи ситуацията. Към момента условията остават изключително опасни за работа по пистите, поради продължаващия силен вятър.



След утихване на вятъра, Планинска спасителна служба, съвместно с екипи на Бороспорт и община Самоков ще започнат дейности по разчистване и обезопасяване на засегнатите участъци.



ПСС организира и безопасното извозване на малки деца и възрастни хора, които са се намирали в заведение за хранене на крайна станция на седалковия лифт Ситняково.



Ситуацията се наблюдава непрекъснато, а информация относно предприетите действия и възстановяването на нормалната работа в курорта ще бъде предоставяна своевременно чрез официалните канали.



Призоваваме всички граждани и гости да не навлизат в затворените зони и стриктно да спазват указанията на компетентните служби, съобщиха от Община Самоков.