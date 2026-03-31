Над 230 к.г млечни продукти без документи за произход са иззети на ГКПП "Капитан Андреево“, съобщава Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция "Митници“.
Вчера, 30 март, митничари са спрели за проверка микробус с българска регистрация, влизащ в страната от Турция. В него е намерено значително количество сирене, кашкавал и др. без необходимите придружаващи документи. За случая незабавно са уведомени инспекторите на БАБХ. Съставен е протокол за изземване. Продуктите ще бъдат унищожени.
Контролът на БАБХ по граничните контролно-пропускателни пунктове се извършва всекидневно с цел предотвратяване на вноса на храни с неясен произход, които могат да представляват риск за здравето на потребителите и за безопасността на хранителната верига в България и Европейския съюз.
БАБХ с нов удар: Иззеха над 230 кг. нелегални млечни продукти
Рая Назарян: България подкрепя Украйна не само в днешните трудни времена, ние имаме общи мечти за бъдещето и ще ги осъществяваме заедно
Председателят на КЗП: Не наблюдаваме увеличение на цените на основните хранителни стоки, но това не означава, че няма такова в някои сектори
Роден предприемач инвестира в създаването на частни бомбоубежища ...
23:05 / 31.03.2026
На 1 април имен ден празнува името, носещо енергията на чувствите...
22:14 / 31.03.2026
Масово присъствие на нитрати в салатите за великденската трапеза
21:58 / 31.03.2026
МВР с промяна при регистрацията на автомобили
21:35 / 31.03.2026
Бизнесмен с разкрития за Петрохан: Изчезнала е флашка с криптопор...
20:48 / 31.03.2026
Министърът на правосъдието: Нарушенията на Сарафов са от комплекс...
21:24 / 31.03.2026
