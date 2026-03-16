БАБХ откри бактерии и плесени в училищни сандвичи
По негови думи към този момент са изследвани 130 закуски. При анализите в три от тях е открит растеж на бактерии, а в четири са установени плесени.
По отношение на млечните продукти има резултати от 78 проби. Установени са несъответствия в три сирена и един кашкавал. В четири проби от масло, сирене и кашкавал са установени немлечни мазнини. Изследвани са и четири проби от местни продукти. В една от тях е намерено завишено водно съдържание. При двете проби от хляб не са намерени отклонения.
"От днес нататък ще се отбелязва датата на замразяване и датата на размразяване на продуктите. Т.е. ще знаете размразените продукти на коя дата са замразени, включително и колко пъти". Това обяви изпълнителният директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски. С негова заповед се въвежда от днес и 100% контрол върху пилешкото месо, което е внос от Полша поради съмнения за наличието на салмонелоза и потенциален риск за здравето на хората.
"Има огромен проблем с движението на животните. Задържаният камион, който беше на Русе, показва ясно един канал, който действа от години. Колегите на място констатираха огромно количество румънски марки. И вероятно това е пътят на заболяванията, които навлязоха на територията на нашата страна. Ето защо предприехме сериозни мерки. Не може да си позволим шепа джамбази да рискуват здравето на хората и съответно и на животните. Говорим за щета, която е в особено големи размери. Миналата година имахме над 20 000 избити животни", обясни той.
Животните, които са заловени на румънската граница, са върнати обратно, изследвани са за всички заболявания.
Той обяви, че започват масови проверки, които ще бъдат обявявани, след като има вече резултат.
ФОКУС припомня, че министър Иван Христанов и Ангел Мавровски съобщиха в събота за разкрит канал за контрабанден внос и незаконна преработка на месо в района на Ихтиман. По думи на Мавровски в района на Ихтиман е открито поле, осеяно с румънски ушни марки на животни. Задържан е и камион с полска регистрация без необходимото разрешително за транспорт на животни.
