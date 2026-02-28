ЗАРЕЖДАНЕ...
БАБХ: Наблюдават се организирани опити за дискредитиране
ФОКУС публикува пълния текст на съобщението:
Във връзка с публикации в онлайн медии, свързани с ветеринарната практика на д-р Ангел Мавровски, изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), заявяваме следното:
Разпространената информация е неоснователна и произтича от документ, който се оспорва по съдебен ред поради данни за набедяване. Заведено е дело с цел защита на доброто име на засегнатото лице и изясняване на фактите по надлежния ред.
През последните дни се наблюдават организирани опити за дискредитиране на екипа на министър Иван Христанов. Налице са действия, насочени срещу нормалното функциониране на институциите.
Независимо от това, БАБХ и Министерството на земеделието и храните продължават да изпълняват своите законови правомощия и контролни функции в защита на обществения интерес.
