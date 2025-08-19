ЗАРЕЖДАНЕ...
|Авиобаза "Граф Игнатиево" плаща обезщетение на сина на майор Валентин Терзиев
Броят часове извънреден труд на загиналия български пилот се оспорваше от авиобазата, която не желаеше да плаща претендираната от наследниците на пилота сума.
В крайна сметка пред съда бе доказано, че майор Терзиев е положил труд от 3494 часа (437 дни) над нормалната продължителност на служебното си време.
Първоинстанционният съд бе присъдил на неговия син Александър Терзиев малко над 34 000 лева обезщетение, но следващите две инстанции са завишили сумата с още 75 500 лева. Върховния съд признава, че летецът е полагал много повече извънреден труд от това, което му е признато от авиобазата.
Синът на майор Терзиев бе на 12 години, когато баща му загина при военно учение в морето край Шабла. Делото е заведено от неговата майка, защото синът е малолетен към онзи момент.
Пред съда е доказано, че при режим на работа с 24-часови бойни дежурства, отчитането на служебното време на военнослужещите се е извършвало сумарно, без да се отчита правото им на почивка.
Когато разликата между нормалното работно време и 24-часовия труд не е компенсирана с почивки, съдът приема, че трябва да се заплаща като извънреден труд след прекратяване на договора за военна служба.
Пилотът на изтребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев загина на 9 юни 2021 година при изпълнението на тренировъчен полет за стрелба по въздушна цел в нощни условия.
Две години по-късно щурмови самолет Су-25 се разби, но пилотът успя да катапултира.
През 2024 година при подготовка за демонстративен полет на авиобаза "Граф Игнатиево" катастрофира учебно-боен самолет L-39ZA и загинаха пилотите Петко Димитров и Венцислав Дункин от 12-а авиационна база в Долна Митрополия.
След този трагичен инцидент започна комплексна проверка на ВВС, която показа проблеми с дисциплината, взискателността на командирите и развитието на кадрите във военната авиация.
Проверката отчете добре известните проблеми, че няма достатъчно изправни самолети и пилотите не летят достатъчно. Оказа се, че са остарели и част от нормативните документи за планирането на летателната подготовка и отговорностите на лицата, участващи в управлението на полетите.
Майор Валентин Терзиев (починал на 47 г.) служи в българската армия от август 1998 г. Завършил е Висшето военновъздушно училище "Г. Бенковски" със специализация летец-пилот във ВВС. Целият му служебен стаж е преминал в 3-а авиационна база "Граф Игнатиево", където последната му заемана длъжност е началник щаб на ескадрила.
Пилотирал е самолети МиГ-21 и МиГ-29. През годините е награждаван многократно от министъра на отбраната, началника на отбраната, командира на ВВС и командира на авиобазата, припомня mediapool.
