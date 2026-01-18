ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Атанасовден е! Зимата си отива
Според народните вярвания на Атанасовден не се извършва тежък физически труд, за да се запази здравето през годината.
Според вярванията това са най-студените дни на зимата, но след Атанасовден тя започва да си отива. Ясното небе вещае ранна пролет, снеговалежът се приема като знак за богата година и добър добив на мед, а ако птиците летят ниско, се очаква лошо време. Снежна буря означава дълга зима, докато слънце по обяд е знак за скорошно затопляне.
Имен ден днес празнуват всички, които носят имената Атанас, Атанаска, Живко, Живка, Трайка, Таско, Наско, Тана и Наца.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безпла...
08:32 / 18.01.2026
Манол Генов за кризата в Асеновград: Това е парадокс – строителст...
19:46 / 17.01.2026
Двама тийнейджъри подкараха чужда кола, след като собственикът си...
22:34 / 17.01.2026
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
17:53 / 17.01.2026
Спират износа на няколко вида инсулини и антибиотици
17:13 / 17.01.2026
Кирил Петков: Който контролира прокуратурата, контролира и Борисо...
16:21 / 17.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS