Атанасовден е! Зимата си отива
Автор: ИА Фокус 08:14
©
На 18 януари православната църква почита паметта на Свети Атанасий (Афанасий) Великий. Този ден е известен повече като Атанасовден.

Според народните вярвания на Атанасовден не се извършва тежък физически труд, за да се запази здравето през годината.

Според вярванията това са най-студените дни на зимата, но след Атанасовден тя започва да си отива. Ясното небе вещае ранна пролет, снеговалежът се приема като знак за богата година и добър добив на мед, а ако птиците летят ниско, се очаква лошо време. Снежна буря означава дълга зима, докато слънце по обяд е знак за скорошно затопляне.

Имен ден днес празнуват всички, които носят имената Атанас, Атанаска, Живко, Живка, Трайка, Таско, Наско, Тана и Наца.







