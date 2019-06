Атанас Кателиев от Варна е победителят в "Гласът на България"

© Фейсбук Атанас Кателиев, когото всички фенове на "Гласът на България" този сезон познават като стругаря от Варна, е новият глас на България, след една изцяло мъжка битка със своя съгражданин Тино. Наско грабна наградата от 50 000 лева.



Във финалния етап участниците трябваше да подготвят парче по избор на зрителите. За Атанас Кателиев бяха избрали парчето на Джеймс Артър "Impossible", а за Тино (Кирил Хаджиев) - легендарната песен на Елвис Пресли "Can't Help Falling In Love". И двете изпълнения бяха изключително емоционални и зареждащи, и достатъчно силни, за да накарат публиката да гласува за своя фаворит. В крайна сметка големият фаворит се оказа Атанас. За първи път за последните три години отборът на Иван Лечев не спечели.



В края на шоуто станахме свидетели на една изцяло мъжка битка, тъй като след първия етап напред продължиха Тино и Атанас, а Ива и Надежда отпаднаха. Въпреки че Мастър Лечев сподели, че Тино 100% заслужава да победи, фаворитът на Михаела сред двамата финалисти беше Атанас.