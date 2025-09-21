ЗАРЕЖДАНЕ...
|Асен Василев ще поиска проверка на фирмата, ремонтирала жълтите павета
Относно законопроекта, който беше приет, шефовете на службите да се избират от парламента, без подпис на президента, Асен Василев коментира: "Пеевски си избра Деньо Денев за шеф на ДАНС, президентът не подписва и сега търсят начин да отнемат тези правомощия на президента. Въпросът е дали ГЕРБ, БСП и ИТН ще клекнат".
"Антикорупционната комисия няма как да бъде закрита в този момент, тъй като ще изгубим 6 милиарда евро по ПВУ", коментира пред NOVA Василев.
По отношение на делото "Митниците" и завръщането на Паскал, Василев каза, че няма притеснения и ако е имало нещо срещу него, "вече щяха да са се задействали". "Виждаме опити за очерняне", каза Василев.
Председателят на ПП заяви още, че в първия работен ден за институциите ще провери имала ли е разрешително фирмата, която започна къртене на "Жълтите павета". "Това, което стигна до мен като информация и трябва да проверим, като работят институциите - фирмата е къртила без нито едно разрешително. А знаете, че "Жълтите павета" са паметник на културата, трябва да има разрешително от Министерството на културата, после от общината", каза Василев.
"Един човек, който го охранява цялата държава. С парите за неговата охрана всяка година може да се строи една детска градина. Защо един депутат е по-ценен от премиера и президента. Да сте видели такава охрана с премиера, президента или с шефката на НС? Това, което видяхме, е истинското лице кой управлява тази държава и какво си позволява", заяви още Василев.
"Пеевски нас няма да успее "да ни сгъне". Има много хора в тази държава, които няма да се сгънят. Ще работят за България с главно Б, а не за държава с Д", каза още Василев. "Преди десетина дни във Варна на протеста в защита на Благомир Коцев заявих, че времето за думи свърши, минаваме към радикализация и действия", допълни той.
"И правителството може да предприеме действия. Правосъдният министър да свика ВСС с една точка – да се съберат двете колегии и да обсъдят 6-те месеца, записани в Закона за съдебната власт, след които главният прокурор става нелегитимен и трябва да се избере нов временно изпълняващ. Дали наистина са 6 месеца, защото съдиите казват 6 са и си сменят шефа на ВАС, а прокурорите казват не са 6 месеца", заяви Василев.
Василев, който е в Пазарджик, отправи критики и заради ВиК проект на село Ивайло.
"Кметът на Пазарджик е подал за ВиК проект за село Ивайло. Проектът се изпълнява. Но кметът на селото не се е снимал в кабинета на Пеевски. Да му каже държавата, защо не му се отпускат плащанията по проекта, който е почти завършен", каза Василев. "Аз като финансов министър не съм делял кметовете", допълни той.
