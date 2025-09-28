ИЗПРАТИ НОВИНА
Асен Василев остава председател на "Продължаваме Промяната"
Автор: Илиана Пенова 15:59Коментари (0)22
©
"Продлъжаваме Промяната" преизбра Асен Василев

Той остава председател на "Продължаваме Промяната". Общото събрание на партията го преизбра с 289 гласа "за". Не се включиха други кандидати.







