|Археолозите на Перперикон с важно откритие
Това е първият раннохристиянски некропол, който се открива до този момент в свещения град Перперикон. Както е известно, именно оттук в края на 4 и началото на 5 век започва приемането на християнството в Родопите. Вече в края на 5 век, когато населението масово е приело новата вяра, в Южния квартал, редом с останките от някогашните езически храмове и прочутото в древността светилище на Дионис, е изградена грандиозната Голяма базилика с дължина близо 40 м. Тя е ознаменувала окончателната победа на християнството в Родопите и е била най-голямата църква в тази планина.
Вероятно на Перперикон се е намирала една от резиденциите на архиереите на обширната епископия Родопи, засвидетелствана в т. нар. Псевдо-Епифаниев списък на диоцезите от началото на 7 век. Както се знае, главните центрове на тази огромна епархия са били древните градове Максианупол (дн. Комотини), Траянупол (край днешния Александруполис) и Маронея на Егейското крайбрежие. Всички те се намират в равнината на Беломорието и в южните склонове на Родопите.
Перперикон е първият голям град с епископско седалище от този период, който е открит и се проучва във вътрешността на Източните Родопи. Много е интересно, че във втората половина на 6 век целия епископски комплекс е бил ограден с дебела до 2.2 м стена, която е трябвало да го пази от зачестилите нападения на славяни, прабългари и авари.
Погребаният в гробницата човек е сравнително млад мъж, с много добре запазени зъби. Положен е в земята по християнски обряд, с ръце, скръстени на гърдите, и по гръб. Прецизно оформеното съоръжение показва, че той е имал висок статут в тогавашната управа на Перперикон. Предстои разкриването на още десетки гробници от периода 5-6 в. Те ще ни дадат обилна информация за живота на хората през ранновизантийския период.
